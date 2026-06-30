Мені на це взагалі начхати: Куман – про вибір схеми та виліт збірної Нідерландів із чемпіонату світу

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман висловився про поразку своєї команди від Марокко (1:1, 2:3 по пенальті) в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає NOS.

Фахівець розповів, чому обрав тактичну схему на цю гру з п'ятьма захисниками. Він зізнався, чи змінив би своє рішення, якщо була б така можливість:

"Я не шкодую про своє рішення. Якби мені довелося знову робити вибір, я вчинив би точно так само. Ми вирішили зіграти саме так, тому що у трьох попередніх матчах дозволяли суперникам занадто багато. Можна було закрити на це очі та продовжувати грати як і раніше, але, на мій погляд, саме тренер зобов'язаний щось змінювати. Це не було вимушеним заходом. Більше того, мені подобається ця схема. Усі Нідерланди просили грати з п'ятьма захисниками. А тепер ми зіграли з п'ятіркою – і нас за це критикують... Мені на це взагалі начхати. Зараз усі міркують заднім числом. Після матчу кожен знає, як було правильно. Ми зробили все можливе та не можемо ні в чому себе дорікнути. Я бачив, що в певні моменти ми опускалися занадто низько. Ми вже не могли чинити тиск і залишали занадто багато вільного простору. З огляду на рівень гравців Марокко це створювало для нас величезні проблеми. Але при цьому я вважаю, що в обороні ми теж провели багато хороших відрізків".

Також тренер назвав момент, який став ключовим у зустрічі. Він відбувся вже в серії пенальті та мав психологічний вплив.

"Думаю, другий пенальті Марокко виявився психологічно дуже важливим. Це було неймовірно. Барт Вербрюгген уже зупинив м'яч, але той відскочив йому за спину, і він власною п'ятою відправив його у ворота. Коли навіть такі епізоди складаються проти тебе, зробити щось уже дуже важко. Ми всі знаємо, наскільки важко пробивати пенальті в таких матчах. Ми не реалізували три із п'яти ударів – це занадто багато. Ми випустили Джастіна Клюйверта, бо зазвичай він добре пробиває пенальті. Але, мабуть, сьогодні не судилося. Схоже, це залишиться чорною сторінкою", – підсумував Куман.

Зазначимо, що цей виліт Нідерландів став історичним. "Ораньє" – перша збірна, яка вчетверте поспіль залишила світову першість без поразок в основний час.

В 1/8 фіналу Марокко зіграє проти Канади. Матч відбудеться 4 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.