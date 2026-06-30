Капітан збірної Нідерландів оцінив виліт із ЧС-2026: Це найжахливіші моменти для футболіста

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк назвав поразку від Марокко в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу "найжахливішим моментом" для футболіста.

Його цитує De Telegraaf.

За словами центрбека Ліверпуля, команда багато працювала над 11-метровими, у яких у підсумку й програли марокканцям.

"Це найжахливіші моменти для футболіста. Зараз важко аналізувати. Матч був напруженим. На жаль, ми вилітаємо. Місцями все йшло добре. Звичайно, можна було зіграти краще. Ми так багато тренували пенальті, але, на жаль, все одно вилітаємо. Зараз я хочу якомога швидше піти в роздягальню, щоб бути поруч із хлопцями. Це єдина моя думка на цю мить", – заявив ван Дейк.

Нагадаємо, що основний час матчу закінчився нічиєю 1:1, а по пенальті футболісти Мохамеда Уахбі були точнішими – 3:2.

Найкращим гравцем протистояння став захисник Фулгема та збірної Марокко Ісса Діоп, який перевів гру у серію пенальті.

Відзначимо, що через виліт поточного Мундіалю "помаранчеві" встановили неприємне "досягнення". "Ораньє" стали першою командою, яка вчетверте поспіль залишає світову першість без поразок в основний час. Нідерландці поступалися виключно в овертаймах або серіях пенальті на турнірах 2010, 2014, 2022 та 2026 років.

Востаннє вони програвали за 90 хвилин ще на ЧС-2006. При цьому "ораньє" досі жодного разу не тріумфували на Мундіалях.

Раніше виліт із ЧС-2026 прокоментував головний тренер Нідерландів Роналд Куман.