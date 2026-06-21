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Де Йонг – про своїх критиків: Вони нічого не розуміють у футболі

Олег Дідух — 21 червня 2026, 14:22
Де Йонг – про своїх критиків: Вони нічого не розуміють у футболі
Френкі де Йонг
Getty Images

Півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг відповів на критику на власну адресу.

Слова хавбека наводить Фабріціо Романо.

"Є багато людей, які насправді нічого не розуміють у футболі. Вони дивляться, але не бачать. І чув людей, які говорять, що я не роблю пасів уперед. Але це просто неправда. Якщо ви так говорите, то ви просто не дивитися гру", – заявив гравець.

Напередодні збірна Нідерландів у другому турі чемпіонату світу 2026 року розгромила Швецію з рахунком 5:1. Де Йонг у цьому матчі вийшов у основі команди Рональда Кумана та провів на полі 59 хвилин, після чого був замінений на Тена Копмейнерса.

Сумарно на рахунку 29-річного півзахисника Барселони 2 голи у 68 матчах за збірну Нідерландів.

Френкі де Йонг Збірна Нідерландів з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Френкі де Йонг

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