Де Йонг – про своїх критиків: Вони нічого не розуміють у футболі

Півзахисник Барселони та збірної Нідерландів Френкі Де Йонг відповів на критику на власну адресу.

Слова хавбека наводить Фабріціо Романо.

"Є багато людей, які насправді нічого не розуміють у футболі. Вони дивляться, але не бачать. І чув людей, які говорять, що я не роблю пасів уперед. Але це просто неправда. Якщо ви так говорите, то ви просто не дивитися гру", – заявив гравець.

Напередодні збірна Нідерландів у другому турі чемпіонату світу 2026 року розгромила Швецію з рахунком 5:1. Де Йонг у цьому матчі вийшов у основі команди Рональда Кумана та провів на полі 59 хвилин, після чого був замінений на Тена Копмейнерса.

Сумарно на рахунку 29-річного півзахисника Барселони 2 голи у 68 матчах за збірну Нідерландів.