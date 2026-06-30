Названо найкращого гравця матчу Нідерланди – Марокко на ЧС-2026

Захисник Фулгема Ісса Діоп був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Нідерландів і Марокко.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 29-річного футболіста це дебютний Мундіаль у кар'єрі. Він зрівняв рахунок у зустрічі, перевівши гру в екстратайми.

Гравець "атлаських левів" забив гол на 91-й хвилині. Загалом це був його сьомий матч за національну команду.

Issa Diop takes the honours as your Superior Player of the Match. ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ZeBt57k0tU — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026

Врешт-решт марокканці здобули перемогу в серії пенальті з рахунком 3:2. Захисник Фулгема не пробивав із 11-метрової позначки.

В 1/8 фіналу його команда зіграє з Канадою. Гра відбудеться 4 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.