Збірна Нідерландів стала автором унікального "досягнення" на чемпіонатах світу після вильоту від Марокко

Збірна Нідерландів вилетіла із чемпіонату світу-2026 від Марокко, встановивши неприємний рекорд Мундіалів.

"Ораньє" стали першою командою, яка вчетверте поспіль залишає світову першість без поразок в основний час. Нідерландці поступались виключно в овертаймах або серіях пенальті на турнірах 2010, 2014, 2022 та 2026 років.

Востаннє вони програвали за 90 хвилин ще на ЧС-2006. При цьому "ораньє" досі жодного разу не тріумфували на Мундіалях.

Зазначимо, що в нинішній світовій першості підопічні Роналда Кумана на груповому етапі набрали сім очок. Вони зіграли внічию з Японією, після чого впевнено переграли Швецію та Туніс.

У поєдинку з Марокко вони вигравали до 91-ї хвилини. Ісса Діоп врятував свою команду від поразки, після чого "атлаські леви" тріумфували в серії пенальті.