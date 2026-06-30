Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Нідерландів стала автором унікального "досягнення" на чемпіонатах світу після вильоту від Марокко

Денис Іваненко — 30 червня 2026, 08:29
Збірна Нідерландів стала автором унікального досягнення на чемпіонатах світу після вильоту від Марокко
Збірна Нідерландів із футболу
Getty Images

Збірна Нідерландів вилетіла із чемпіонату світу-2026 від Марокко, встановивши неприємний рекорд Мундіалів.

"Ораньє" стали першою командою, яка вчетверте поспіль залишає світову першість без поразок в основний час. Нідерландці поступались виключно в овертаймах або серіях пенальті на турнірах 2010, 2014, 2022 та 2026 років.

Востаннє вони програвали за 90 хвилин ще на ЧС-2006. При цьому "ораньє" досі жодного разу не тріумфували на Мундіалях.

Зазначимо, що в нинішній світовій першості підопічні Роналда Кумана на груповому етапі набрали сім очок. Вони зіграли внічию з Японією, після чого впевнено переграли Швецію та Туніс.

У поєдинку з Марокко вони вигравали до 91-ї хвилини. Ісса Діоп врятував свою команду від поразки, після чого "атлаські леви" тріумфували в серії пенальті.

Читайте також :
Сенсаційний виліт Німеччини, камбек Бразилії, Марокко вибило Нідерланди: підсумки 19-го дня ЧС-2026
Збірна Нідерландів з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Названо найкращого гравця матчу Нідерланди – Марокко на ЧС-2026
Сенсаційний виліт Німеччини, камбек Бразилії, Марокко вибило Нідерланди: підсумки 19-го дня ЧС-2026
Арсенал забив так 60 відсотків своїх м'ячів: Клопп розкритикував суддівство після вильоту Німеччини з ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції, турнірні таблиці та результати матчів
Тренер збірної Парагваю оцінив перемогу над Німеччиною в 1/16 фіналу ЧС-2026

Останні новини