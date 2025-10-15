Де Йонг: Мою зарплату у Барселоні сильно перебільшували

Нідерландський півзахисник Барселони Френкі де Йонг відмовився назвати свою зарплату після продовження контракту з клубом.

Цитує гравця Mundo Deportivo.

"Цілі ті ж самі, що й щороку: виграти кожну гру та титул, які тільки можна. У нас є команда, яка готова виграти кожен титул, і ми побачимо, чи зможемо ми цього досягти. Я не збираюся говорити, скільки мені платитимуть. Це завжди перебільшували, і це впливало на те, як люди мене сприймають. Якщо люди читають це в газетах, що якщо Френкі є найбільш високооплачуваним, то це їхня вина. Я радий, що продовжив свій контракт з Барсою", – сказав де Йонг.

Нагадаємо, нова угода гравця розрахована до червня 2029 року. Футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро. Попередній контракт Френкі з колективом був розрахований до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Френкі де Йонг відіграв за Барселону 8 матчів, у яких відзначився асистом. Наразі трансферна вартість 28-річного півзахисника оцінюється в 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник каталонського клубу Дані Ольмо може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала, який відбудеться 26 жовтня. Причиною є травма, яку отримав гравець.