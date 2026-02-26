Один з ключових хавбеків Барселони пропустить близько місяця через травму
Френкі де Йонг
Getty Images
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг отримав ушкодження під час тренувального заняття.
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією іспанських ЗМІ, у нідерландця діагностовано травму м'яза підколінного сухожилля, через яку він пропустить щонайменше чотири тижні.
У поточному сезоні де Йонг провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 7 асистів.
Як відомо, у жовтні Барселона продовжила контракт з нідерландським гравцем.
Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро.
