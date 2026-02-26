Один з ключових хавбеків Барселони пропустить близько місяця через травму

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг отримав ушкодження під час тренувального заняття.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією іспанських ЗМІ, у нідерландця діагностовано травму м'яза підколінного сухожилля, через яку він пропустить щонайменше чотири тижні.

У поточному сезоні де Йонг провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 7 асистів.

Як відомо, у жовтні Барселона продовжила контракт з нідерландським гравцем.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона проявляє інтерес до нападника англійського Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омара Мармуша.