Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з ключових хавбеків Барселони пропустить близько місяця через травму

Олексій Мурзак — 26 лютого 2026, 18:27
Один з ключових хавбеків Барселони пропустить близько місяця через травму
Френкі де Йонг
Getty Images

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг отримав ушкодження під час тренувального заняття.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією іспанських ЗМІ, у нідерландця діагностовано травму м'яза підколінного сухожилля, через яку він пропустить щонайменше чотири тижні.

У поточному сезоні де Йонг провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 7 асистів.

Як відомо, у жовтні Барселона продовжила контракт з нідерландським гравцем.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона проявляє інтерес до нападника англійського Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омара Мармуша.

Барселона Френкі де Йонг

Барселона

Форвард Манчестер Сіті потрапив у сферу інтересів Барселони
Барселона досягла принципової домовленості з Рашфордом щодо контракту
Іньєста назвав гравця Барселони, який виграє Золотий м’яч
Ямаль став абсолютним рекордсменом Барселони
Відомий журналіст спростував чутки про можливий трансфер Кейна у Барселону

Останні новини