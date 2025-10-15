Барселона продовжила контракт з одним із ключових півзахисників

Барселона оголосила про продовження контракту з нідерландським півзахисником Френкі де Йонгом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до червня 2029 року.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро. Попередній контракт Френкі з колективом був розрахований до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні нідерландець відіграв за Барселону 8 матчів, у яких відзначився асистом. Наразі трансферна вартість 28-річного півзахисника оцінюється в 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник каталонського клубу Дані Ольмо може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала, який відбудеться 26 жовтня. Причиною є травма, яку отримав гравець.