Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона продовжила контракт з одним із ключових півзахисників

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 15:50
Барселона продовжила контракт з одним із ключових півзахисників
Френкі де Йонг
UEFA

Барселона оголосила про продовження контракту з нідерландським півзахисником Френкі де Йонгом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до червня 2029 року.

Нагадаємо, футболіст приєднався до "блаугранас" у 2019 році з Аякса за 86 мільйонів євро. Попередній контракт Френкі з колективом був розрахований до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні нідерландець відіграв за Барселону 8 матчів, у яких відзначився асистом. Наразі трансферна вартість 28-річного півзахисника оцінюється в 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник каталонського клубу Дані Ольмо може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала, який відбудеться 26 жовтня. Причиною є травма, яку отримав гравець.

Барселона Френкі де Йонг

Френкі де Йонг

Де Йонг – про матч Барселони в США: Для гравців тут немає нічого хорошого
Один з ключових півзахисників Барселони погодився продовжити контракт з клубом
Дуже прикро, – Де Йонг висловився про поразку Барселони від ПСЖ
Де Йонг близький до нової угоди Барселоною
Барселона втратила важливого півзахисника через травму

Останні новини