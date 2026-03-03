"Він як суміш Хаві та Іньєсти": Барселона Фліка здатна домінувати лише з Педрі

Барселона сьогодні спробує здійснити диво та відігратися після 0:4 з Атлетико, і головні надії "Кулес" спрямовані на трьох.

По-перше, це Рафінья – лідер роздягальні та пресингу.

Далі – юний вундеркінд Ламін Ямаль.

Ну, і головний чарівник – лідер їхнього півзахисту Педрі, без якого Блауграна негайно втрачає весь стиль та шарм, що й робить її Блауграною.

***

У жовтні Opta порахувала, що Педрі тричі в сезоні виконав менше 100 передач – із Райо Вальєкано (83), ПСЖ (61) та Севільєю (66).

У підсумку Барса в цих іграх здобула лише 1 очко.

Хочете зруйнувати гру каталонців? Змусити їх страждати на полі? Тоді блокуйте Педрі.

Так було і за Хаві, проте в епоху Гансі Фліка "педрізалежність" Барселони досягла найбільших розмірів. Сам тренер це визнає:

"Я не хочу порівнювати його з іншими футболістами, яких я тренував, але він неймовірний. На цій позиції він один з найкращих у світі. Де б він не опинився на полі, Педрі вимагає м'яч – навіть під тиском".

А ще ж він віддає ось такі гольові передачі.

La asistencia de Pedri es la mejor de la temporadapic.twitter.com/mExqPetHGR — LaNuevaEraFCB_ (@LaNuevaEraFCB_) March 2, 2026

Перед грою з Вільярреалом Педрі лікувався 30 днів, його вкотре підвело коліно, проте "Жовту субмарину" це не врятувало. Уродженець Канарських островів легко виконував те, що й завжди.

"Він – номер один Барселони. Коли я дивився на нього проти Ньюкасла, то подумав: "Вау! Він як суміш Хаві й Іньєсти". І справа не в техніці, а в інтелекті. Ньюкасл мав 8 хвилин компенсованого часу. Я думав, що зараз буде спекотно. Але Педрі володів м'ячем 7 із цих 8 хвилин. Він повністю контролював гру. Блискуче", – ділиться Пол Скоулз, який знає про півзахист усе.

***

Отже, що такого особливого робить Педрі?

Насамперед, руйнує оборони суперників, як би вони їх не вибудовували.

Якщо у Барси проблеми з подоланням першої лінії пресингу, що зазвичай складається з двох нападників, Педрі йде туди і розпочинає атаки. Якщо потрібен останній пас – висувається вперед, на місце "10-ки".

Ну, а основна його робота – це якісний, швидкий, несподіваний рух м'яча від центру поля до групи атаки.

В сумі минулого сезону Педрі віддав 153 точні передачі між лініями – це рекорд Ла Ліги.

Найкращі за передачами між лініями у Ла Лізі-2024/25, nytimes.com

При цьому одразу 20 його передач завершилися голами Барселони впродовж наступних 10 секунд.

Подібно до Іньєсти, його кумира дитинства, Педрі вкрай складно запресингувати. У поточній Ла Лізі у нього по 72 паси за матч із точністю 91,3%, що аномально багато при його кількості ризикованих, вертикальних рішень.

Все завдяки специфічному дриблінгу, що тримається передусім на м'ячеві, що ніби приріс до ноги.

Аж 65% фінтів від Педрі вдалі – за цим він теж найкращий в Іспанії.

Ну, і елегантна гра з м'ячем під тиском привела хава Барси до іншого неофіційного звання – він ще й лідер за передачами на половині поля суперників (1413).

І це лише якщо говорити про атаку. А є ще й захист!

Педрі набігує по 12 км за матч, і ця працездатність вивела його в лідери за підбираннями нічийних м'ячів (227) зокрема у середній зоні (143) у Ла Лізі.

Минулого сезону проти Мальорки (4:3), коли Барсі було особливо тяжко, канарець встановив новий рекорд чемпіонату – 18 підбирань м'яча.

"Я спостерігав за тим, що робить Педрі цього сезону. У ЛЧ він кращий за суперників у кожному матчі", – каже Тоні Кроос. "А в Ла Лізі різниця лише більша. Коли такого гравця нема на полі, ви одразу це відчуваєте".

***

І Кроос дуже правий.

Барсі болить майже щоразу, коли Педрі не може вийти на поле.

У січні-лютому він пропустив 7 матчів, у яких каталонці програли двічі – 1:2 Жироні та 0:4 Атлетико.

У 12 матчах до цього, коли Педрі виходив на поле, Барса поступилася лише раз – Сосьєдаду 1:2.

"define art" 🎨



The defenders saw this Pedri's control and started admiring instead of pressing 😮‍💨: pic.twitter.com/o6O6TJON15 — Andy futbol (@futbolscreen) November 21, 2025

Також саме без свого ключового центрхава команда Гансі Фліка ганебно програла Челсі (0:3) та мучилася проти Брюгге (3:3).

Усе це тому, що у каталонців немає іншого хавбека, який би поєднував елітний контроль м'яча, рух та водночас передчував, що відбудеться за кілька секунд.

Яскравий приклад – гра у Дортмунді проти Борусії, що бігла пресингувати, а в цей час Гаві та Фермін ховалися від відповідальності далеко попереду. Ну, і Френкі де Йонг, як завжди, стушувався. Вихід Педрі тоді врятував їх та клуб від великої ганьби.

А вже нещодавно з Атлетико, коли Педрі лікувався, його місце посів Марк Касадо і... його довелося міняти на 37-й хвилині за рахунку 0:3.

"Ми дуже погано захищалися при втратах м'яча, ми були надто відкритими. Наші захисники займали неправильні позиції", – бідкався Флік.

Складно-бо бути Педрі.

Це передчуття, інстинкт неможливо натренувати. Передусім це дар.

***

Педрі народився далеко від центру, у селищі Тегесте на Канарах.

Там вирощують виноград, лимони, апельсини, а в давнину, як кажуть, жили гуанчі – таємничий корінний народ, повністю винищений іспанцями за те, що не скорився.

Перший тренер зірки Рубен Дельгадо дуже пишається собою:

"Зараз багато хто це скаже, але наші люди підтвердять. Коли Педрі було 9, я першим сказав, що він нагадує Іньєсту. Його манера – грати просто, але правильно. Те, як він бачив футбол дитиною, як знаходив простори – це дуже складно знайти. Він робив усе зовсім інакше, ніж решта дітей. Якось в одній грі він забив супергол, обійшовши багатьох гравців, і пробивши ідеально. Аплодували всі – тренери, уболівальники обох команд. Після матчу я підійшов до нього й спитав: "Педрі, як ти це зробив?" Він глянув на мене й відповів: "Не знаю, це ж нормально ніби". А я сказав: "Ні, ні, Педрі. Це анітрохи не нормально".

Вид на Тегесте, рідне містечко Педрі, nytimes.com

І отак від самого дитинства його знали, вели, слідкували.

Лас-Пальмас заграв Педрі, коли йому виповнилося 16.

Тоді ж його взяв на оглядини мадридський Реал, але втрутилося саме небо:

"Мадридці взяли його на проби. Він був там тиждень, але йшов жахливий сніг, тому він зміг провести лише кілька тренувань. Вони сказали йому, що зв'яжуться, але нічого з цього не вийшло. Це дуже смішно, бо снігу там практично не буває".

Батько та дідусь Педрі – палкі уболівальники Барселони – страшенно раділи.

А ще далі виявилося, що техдир Лас-Пальмаса Тоні Отеро – колишній скаут Блауграни, тож він сам і зателефонував на "Камп Ноу":

"Мені вистачило 10 хвилин гри Педрі, щоб я набрав Бакеро і запросив сюди. Сліпому було видно, що він гравець Барси не на 100%, а на 1000%".

Авжеж, це доля.

This was Pedri at 16.



Allowed to play with confidence, freedom and creativity.



Teams should focus less on building robots and more on nurturing players like this:pic.twitter.com/wH3EyYJeue — Advanced Football Academy (@AdvFtbAcad) March 2, 2026

***

Барсі не слід було випробовувати її у сезоні-2020/21, коли Педрі набігав 73 матчі в усіх турнірах.

Євро та Олімпіада за одне літо – ну що це таке?

Для 18-річного нормально хотіти підкорити світ, але ж тренери мали пам'ятати про наслідки. В підсумку у 2021-24 роках Педрі розпочав тільки 39 з 94 матчів у Ла Лізі, бо ті навантаження вбили його коліна.

Йому довелося починати ледь не все спочатку.

"Мій перший сезон у клубі був таким довгим. Мабуть, це вплинуло на все, що було потім. Усі кажуть, що щойно отримуєш першу травму, легше отримувати нові. Але зараз я працюю як на фізичному, так і на психологічному рівні, щоб переконатися, що травми не повторяться. Я змінив свій раціон і займаюся пілатесом за рекомендацією Карлеса Пуйоля. Я також часто користуюся гіпербарокамерою", – говорив Педрі у 2024-му.

А коли ще й Гансі Флік очолив Барсу, то Педрі відправили до США, де його обстежили і наполягли – слід частіше ходити в зал.

Травми Педрі у 2021-24 роках, opennemas.com

Задля Педрі тренер по фізпідготовці Хуліо Тоус розробив особливий комплекс вправ, аби той укріпив проблемні м'язи.

Минулого сезону це дало результат, і канарець пропустив лише 1 (!) матч Барселони в усіх турнірах, а команда здобула національний требл.

А от вже у поточному сезоні пропущених матчів 13.

М'язи знову не витримують, коліна теж.

Та хіба Флік має вибір?

***

Сьогодні-от є крихітний шанс на Ремонтаду з Атлетико – і Гансі вже оголосив, що Педрі вийде в старті.

Без нього-бо надії мертві.

Ще далі у Барси ще Ньюкасл в ЛЧ та Ла Ліга, де Реал відстає лише на 4 очки. Тут кожна помилка, кожен асист на вагу золота.

Педрі – єдиний із хавбеків Барси, що здатен регулярно віддавати ось так...

... бачити ось такі коридори.

Коли ж Педрі ще й забиває, то це обов'язково елегантно. В мережі давним-давно завірусилися його м'ячі Галатасараю...

... та Севільї.

Проте й у поточному сезоні Педрі тішить нейтральних фанів вишуканістю. Погляньте хоча б на цей "прихований" удар по Жироні...

... або дальню спробу з Леванте.

Педрі ефективний, але також видовищний, естетичний, що було б вторинним деінде, але не в Барселоні, де всі великі команди від самої Dream Team Йохана Кройфа грали красиво.

***

"Я сам це пережив, особливо одного разу. Він розгромив нас вдома. Раз чи два я думав, що зможу до нього дістатися, бо Педрі не здавався швидким, але він так добре веде м'яч, що я сфолити не встиг. Він не схожий на Мессі, чию швидкість руху ви бачите. Педрі не виглядає швидким, але насправді він такий", – розповідає Кроос.

Між тим, після відставки Тоні Педрі ще виріс, додав.

Минулого сезону він більше націлювався на підбирання, контроль, забезпечення переваги в глибині, а сьогодні від канарця стало більше передач саме під удари.

"Суміш Хаві та Іньєсти".

Chances created this season:



41 -- Pedri

30 -- Jude Bellingham

30 -- Vitinha



DANGGGG pic.twitter.com/4hFMJ3OeXv — BarçaMuse (@Barca_Muse) March 2, 2026

Обмаль є гравців, що можуть обґрунтовано мріяти про Золотий м'яч, але це якраз той випадок. Тим паче, у Іспанії таке покоління, що Кубок світу не виглядає мрією.

От тільки коліна...

Ці ж проблеми нікуди не дінуться, і це треба прийняти.

Тінь Санті Касорли – великого іспанського таланта, понівеченого травмами, нависає над Педрі, як дамоклів меч, і цей суперник набагато більш страшний та визначальний для нього і Барселони, ніж сьогоднішній Атлетико.

