"Він як суміш Хаві та Іньєсти": Барселона Фліка здатна домінувати лише з Педрі
Барселона сьогодні спробує здійснити диво та відігратися після 0:4 з Атлетико, і головні надії "Кулес" спрямовані на трьох.
По-перше, це Рафінья – лідер роздягальні та пресингу.
Далі – юний вундеркінд Ламін Ямаль.
Ну, і головний чарівник – лідер їхнього півзахисту Педрі, без якого Блауграна негайно втрачає весь стиль та шарм, що й робить її Блауграною.
***
У жовтні Opta порахувала, що Педрі тричі в сезоні виконав менше 100 передач – із Райо Вальєкано (83), ПСЖ (61) та Севільєю (66).
У підсумку Барса в цих іграх здобула лише 1 очко.
Хочете зруйнувати гру каталонців? Змусити їх страждати на полі? Тоді блокуйте Педрі.
Так було і за Хаві, проте в епоху Гансі Фліка "педрізалежність" Барселони досягла найбільших розмірів. Сам тренер це визнає:
"Я не хочу порівнювати його з іншими футболістами, яких я тренував, але він неймовірний. На цій позиції він один з найкращих у світі. Де б він не опинився на полі, Педрі вимагає м'яч – навіть під тиском".
А ще ж він віддає ось такі гольові передачі.
Перед грою з Вільярреалом Педрі лікувався 30 днів, його вкотре підвело коліно, проте "Жовту субмарину" це не врятувало. Уродженець Канарських островів легко виконував те, що й завжди.
"Він – номер один Барселони. Коли я дивився на нього проти Ньюкасла, то подумав: "Вау! Він як суміш Хаві й Іньєсти". І справа не в техніці, а в інтелекті. Ньюкасл мав 8 хвилин компенсованого часу. Я думав, що зараз буде спекотно. Але Педрі володів м'ячем 7 із цих 8 хвилин. Він повністю контролював гру. Блискуче", – ділиться Пол Скоулз, який знає про півзахист усе.
***
Отже, що такого особливого робить Педрі?
Насамперед, руйнує оборони суперників, як би вони їх не вибудовували.
Якщо у Барси проблеми з подоланням першої лінії пресингу, що зазвичай складається з двох нападників, Педрі йде туди і розпочинає атаки. Якщо потрібен останній пас – висувається вперед, на місце "10-ки".
Ну, а основна його робота – це якісний, швидкий, несподіваний рух м'яча від центру поля до групи атаки.
В сумі минулого сезону Педрі віддав 153 точні передачі між лініями – це рекорд Ла Ліги.
При цьому одразу 20 його передач завершилися голами Барселони впродовж наступних 10 секунд.
Подібно до Іньєсти, його кумира дитинства, Педрі вкрай складно запресингувати. У поточній Ла Лізі у нього по 72 паси за матч із точністю 91,3%, що аномально багато при його кількості ризикованих, вертикальних рішень.
Все завдяки специфічному дриблінгу, що тримається передусім на м'ячеві, що ніби приріс до ноги.
Аж 65% фінтів від Педрі вдалі – за цим він теж найкращий в Іспанії.
Ну, і елегантна гра з м'ячем під тиском привела хава Барси до іншого неофіційного звання – він ще й лідер за передачами на половині поля суперників (1413).
І це лише якщо говорити про атаку. А є ще й захист!
Педрі набігує по 12 км за матч, і ця працездатність вивела його в лідери за підбираннями нічийних м'ячів (227) зокрема у середній зоні (143) у Ла Лізі.
Минулого сезону проти Мальорки (4:3), коли Барсі було особливо тяжко, канарець встановив новий рекорд чемпіонату – 18 підбирань м'яча.
"Я спостерігав за тим, що робить Педрі цього сезону. У ЛЧ він кращий за суперників у кожному матчі", – каже Тоні Кроос. "А в Ла Лізі різниця лише більша. Коли такого гравця нема на полі, ви одразу це відчуваєте".
***
І Кроос дуже правий.
Барсі болить майже щоразу, коли Педрі не може вийти на поле.
У січні-лютому він пропустив 7 матчів, у яких каталонці програли двічі – 1:2 Жироні та 0:4 Атлетико.
У 12 матчах до цього, коли Педрі виходив на поле, Барса поступилася лише раз – Сосьєдаду 1:2.
Також саме без свого ключового центрхава команда Гансі Фліка ганебно програла Челсі (0:3) та мучилася проти Брюгге (3:3).
Усе це тому, що у каталонців немає іншого хавбека, який би поєднував елітний контроль м'яча, рух та водночас передчував, що відбудеться за кілька секунд.
Яскравий приклад – гра у Дортмунді проти Борусії, що бігла пресингувати, а в цей час Гаві та Фермін ховалися від відповідальності далеко попереду. Ну, і Френкі де Йонг, як завжди, стушувався. Вихід Педрі тоді врятував їх та клуб від великої ганьби.
А вже нещодавно з Атлетико, коли Педрі лікувався, його місце посів Марк Касадо і... його довелося міняти на 37-й хвилині за рахунку 0:3.
"Ми дуже погано захищалися при втратах м'яча, ми були надто відкритими. Наші захисники займали неправильні позиції", – бідкався Флік.
Складно-бо бути Педрі.
Це передчуття, інстинкт неможливо натренувати. Передусім це дар.
***
Педрі народився далеко від центру, у селищі Тегесте на Канарах.
Там вирощують виноград, лимони, апельсини, а в давнину, як кажуть, жили гуанчі – таємничий корінний народ, повністю винищений іспанцями за те, що не скорився.
Перший тренер зірки Рубен Дельгадо дуже пишається собою:
"Зараз багато хто це скаже, але наші люди підтвердять. Коли Педрі було 9, я першим сказав, що він нагадує Іньєсту.
Його манера – грати просто, але правильно. Те, як він бачив футбол дитиною, як знаходив простори – це дуже складно знайти. Він робив усе зовсім інакше, ніж решта дітей.
Якось в одній грі він забив супергол, обійшовши багатьох гравців, і пробивши ідеально. Аплодували всі – тренери, уболівальники обох команд. Після матчу я підійшов до нього й спитав: "Педрі, як ти це зробив?" Він глянув на мене й відповів: "Не знаю, це ж нормально ніби". А я сказав: "Ні, ні, Педрі. Це анітрохи не нормально".
І отак від самого дитинства його знали, вели, слідкували.
Лас-Пальмас заграв Педрі, коли йому виповнилося 16.
Тоді ж його взяв на оглядини мадридський Реал, але втрутилося саме небо:
"Мадридці взяли його на проби. Він був там тиждень, але йшов жахливий сніг, тому він зміг провести лише кілька тренувань. Вони сказали йому, що зв'яжуться, але нічого з цього не вийшло. Це дуже смішно, бо снігу там практично не буває".
Батько та дідусь Педрі – палкі уболівальники Барселони – страшенно раділи.
А ще далі виявилося, що техдир Лас-Пальмаса Тоні Отеро – колишній скаут Блауграни, тож він сам і зателефонував на "Камп Ноу":
"Мені вистачило 10 хвилин гри Педрі, щоб я набрав Бакеро і запросив сюди. Сліпому було видно, що він гравець Барси не на 100%, а на 1000%".
Авжеж, це доля.
***
Барсі не слід було випробовувати її у сезоні-2020/21, коли Педрі набігав 73 матчі в усіх турнірах.
Євро та Олімпіада за одне літо – ну що це таке?
Для 18-річного нормально хотіти підкорити світ, але ж тренери мали пам'ятати про наслідки. В підсумку у 2021-24 роках Педрі розпочав тільки 39 з 94 матчів у Ла Лізі, бо ті навантаження вбили його коліна.
Йому довелося починати ледь не все спочатку.
"Мій перший сезон у клубі був таким довгим. Мабуть, це вплинуло на все, що було потім. Усі кажуть, що щойно отримуєш першу травму, легше отримувати нові. Але зараз я працюю як на фізичному, так і на психологічному рівні, щоб переконатися, що травми не повторяться. Я змінив свій раціон і займаюся пілатесом за рекомендацією Карлеса Пуйоля. Я також часто користуюся гіпербарокамерою", – говорив Педрі у 2024-му.
А коли ще й Гансі Флік очолив Барсу, то Педрі відправили до США, де його обстежили і наполягли – слід частіше ходити в зал.
Задля Педрі тренер по фізпідготовці Хуліо Тоус розробив особливий комплекс вправ, аби той укріпив проблемні м'язи.
Минулого сезону це дало результат, і канарець пропустив лише 1 (!) матч Барселони в усіх турнірах, а команда здобула національний требл.
А от вже у поточному сезоні пропущених матчів 13.
М'язи знову не витримують, коліна теж.
Та хіба Флік має вибір?
***
Сьогодні-от є крихітний шанс на Ремонтаду з Атлетико – і Гансі вже оголосив, що Педрі вийде в старті.
Без нього-бо надії мертві.
Ще далі у Барси ще Ньюкасл в ЛЧ та Ла Ліга, де Реал відстає лише на 4 очки. Тут кожна помилка, кожен асист на вагу золота.
Педрі – єдиний із хавбеків Барси, що здатен регулярно віддавати ось так...
... бачити ось такі коридори.
Коли ж Педрі ще й забиває, то це обов'язково елегантно. В мережі давним-давно завірусилися його м'ячі Галатасараю...
... та Севільї.
Проте й у поточному сезоні Педрі тішить нейтральних фанів вишуканістю. Погляньте хоча б на цей "прихований" удар по Жироні...
... або дальню спробу з Леванте.
Педрі ефективний, але також видовищний, естетичний, що було б вторинним деінде, але не в Барселоні, де всі великі команди від самої Dream Team Йохана Кройфа грали красиво.
***
"Я сам це пережив, особливо одного разу. Він розгромив нас вдома. Раз чи два я думав, що зможу до нього дістатися, бо Педрі не здавався швидким, але він так добре веде м'яч, що я сфолити не встиг.
Він не схожий на Мессі, чию швидкість руху ви бачите. Педрі не виглядає швидким, але насправді він такий", – розповідає Кроос.
Між тим, після відставки Тоні Педрі ще виріс, додав.
Минулого сезону він більше націлювався на підбирання, контроль, забезпечення переваги в глибині, а сьогодні від канарця стало більше передач саме під удари.
"Суміш Хаві та Іньєсти".
Обмаль є гравців, що можуть обґрунтовано мріяти про Золотий м'яч, але це якраз той випадок. Тим паче, у Іспанії таке покоління, що Кубок світу не виглядає мрією.
От тільки коліна...
Ці ж проблеми нікуди не дінуться, і це треба прийняти.
Тінь Санті Касорли – великого іспанського таланта, понівеченого травмами, нависає над Педрі, як дамоклів меч, і цей суперник набагато більш страшний та визначальний для нього і Барселони, ніж сьогоднішній Атлетико.
