"Він як суміш Хаві та Іньєсти": Барселона Фліка здатна домінувати лише з Педрі

Роман Синчук — 3 березня 2026, 12:00
Педрі, Getty Images
Він як суміш Хаві та Іньєсти: Барселона Фліка здатна домінувати лише з Педрі

Барселона сьогодні спробує здійснити диво та відігратися після 0:4 з Атлетико, і головні надії "Кулес" спрямовані на трьох.

По-перше, це Рафінья  лідер роздягальні та пресингу.

Далі  юний вундеркінд Ламін Ямаль.

Ну, і головний чарівник  лідер їхнього півзахисту Педрі, без якого Блауграна негайно втрачає весь стиль та шарм, що й робить її Блауграною.

***

У жовтні Opta порахувала, що Педрі тричі в сезоні виконав менше 100 передач  із Райо Вальєкано (83), ПСЖ (61) та Севільєю (66).

У підсумку Барса в цих іграх здобула лише 1 очко.

Хочете зруйнувати гру каталонців? Змусити їх страждати на полі? Тоді блокуйте Педрі.

Так було і за Хаві, проте в епоху Гансі Фліка "педрізалежність" Барселони досягла найбільших розмірів. Сам тренер це визнає:

"Я не хочу порівнювати його з іншими футболістами, яких я тренував, але він неймовірний. На цій позиції він один з найкращих у світі. Де б він не опинився на полі, Педрі вимагає м'яч – навіть під тиском".

А ще ж він віддає ось такі гольові передачі.

Перед грою з Вільярреалом Педрі лікувався 30 днів, його вкотре підвело коліно, проте "Жовту субмарину" це не врятувало. Уродженець Канарських островів легко виконував те, що й завжди.

"Він  номер один Барселони. Коли я дивився на нього проти Ньюкасла, то подумав: "Вау! Він як суміш Хаві й Іньєсти". І справа не в техніці, а в інтелекті. Ньюкасл мав 8 хвилин компенсованого часу. Я думав, що зараз буде спекотно. Але Педрі володів м'ячем 7 із цих 8 хвилин. Він повністю контролював гру. Блискуче", – ділиться Пол Скоулз, який знає про півзахист усе.

***

Отже, що такого особливого робить Педрі?

Насамперед, руйнує оборони суперників, як би вони їх не вибудовували.

Якщо у Барси проблеми з подоланням першої лінії пресингу, що зазвичай складається з двох нападників, Педрі йде туди і розпочинає атаки. Якщо потрібен останній пас  висувається вперед, на місце "10-ки".

Ну, а основна його робота – це якісний, швидкий, несподіваний рух м'яча від центру поля до групи атаки.

В сумі минулого сезону Педрі віддав 153 точні передачі між лініями  це рекорд Ла Ліги. 

Найкращі за передачами між лініями у Ла Лізі-2024/25, nytimes.com
Найкращі за передачами між лініями у Ла Лізі-2024/25, nytimes.com

При цьому одразу 20 його передач завершилися голами Барселони впродовж наступних 10 секунд.

Подібно до Іньєсти, його кумира дитинства, Педрі вкрай складно запресингувати. У поточній Ла Лізі у нього по 72 паси за матч із точністю 91,3%, що аномально багато при його кількості ризикованих, вертикальних рішень.

Все завдяки специфічному дриблінгу, що тримається передусім на м'ячеві, що ніби приріс до ноги.

Аж 65% фінтів від Педрі вдалі  за цим він теж найкращий в Іспанії.

Ну, і елегантна гра з м'ячем під тиском привела хава Барси до іншого неофіційного звання – він ще й лідер за передачами на половині поля суперників (1413).

І це лише якщо говорити про атаку. А є ще й захист!

Педрі набігує по 12 км за матч, і ця працездатність вивела його в лідери за підбираннями нічийних м'ячів (227) зокрема у середній зоні (143) у Ла Лізі.

Минулого сезону проти Мальорки (4:3), коли Барсі було особливо тяжко, канарець встановив новий рекорд чемпіонату – 18 підбирань м'яча.

"Я спостерігав за тим, що робить Педрі цього сезону. У ЛЧ він кращий за суперників у кожному матчі",  каже Тоні Кроос. "А в Ла Лізі різниця лише більша. Коли такого гравця нема на полі, ви одразу це відчуваєте".

***

І Кроос дуже правий.

Барсі болить майже щоразу, коли Педрі не може вийти на поле.

У січні-лютому він пропустив 7 матчів, у яких каталонці програли двічі – 1:2 Жироні та 0:4 Атлетико.

У 12 матчах до цього, коли Педрі виходив на поле, Барса поступилася лише раз  Сосьєдаду 1:2.

Також саме без свого ключового центрхава команда Гансі Фліка ганебно програла Челсі (0:3) та мучилася проти Брюгге (3:3).

Усе це тому, що у каталонців немає іншого хавбека, який би поєднував елітний контроль м'яча, рух та водночас передчував, що відбудеться за кілька секунд.

Яскравий приклад – гра у Дортмунді проти Борусії, що бігла пресингувати, а в цей час Гаві та Фермін ховалися від відповідальності далеко попереду. Ну, і Френкі де Йонг, як завжди, стушувався. Вихід Педрі тоді врятував їх та клуб від великої ганьби. 

А вже нещодавно з Атлетико, коли Педрі лікувався, його місце посів Марк Касадо і... його довелося міняти на 37-й хвилині за рахунку 0:3.

"Ми дуже погано захищалися при втратах м'яча, ми були надто відкритими. Наші захисники займали неправильні позиції",  бідкався Флік.

Складно-бо бути Педрі.

Це передчуття, інстинкт неможливо натренувати. Передусім це дар.

***

Педрі народився далеко від центру, у селищі Тегесте на Канарах.

Там вирощують виноград, лимони, апельсини, а в давнину, як кажуть, жили гуанчі  таємничий корінний народ, повністю винищений іспанцями за те, що не скорився.

Перший тренер зірки Рубен Дельгадо дуже пишається собою:

"Зараз багато хто це скаже, але наші люди підтвердять. Коли Педрі було 9, я першим сказав, що він нагадує Іньєсту.

Його манера – грати просто, але правильно. Те, як він бачив футбол дитиною, як знаходив простори – це дуже складно знайти. Він робив усе зовсім інакше, ніж решта дітей.

Якось в одній грі він забив супергол, обійшовши багатьох гравців, і пробивши ідеально. Аплодували всі  тренери, уболівальники обох команд. Після матчу я підійшов до нього й спитав: "Педрі, як ти це зробив?" Він глянув на мене й відповів: "Не знаю, це ж нормально ніби". А я сказав: "Ні, ні, Педрі. Це анітрохи не нормально". 

Вид на Тегесте, рідне містечко Педрі, nytimes.com
Вид на Тегесте, рідне містечко Педрі, nytimes.com

І отак від самого дитинства його знали, вели, слідкували.

Лас-Пальмас заграв Педрі, коли йому виповнилося 16.

Тоді ж його взяв на оглядини мадридський Реал, але втрутилося саме небо:

"Мадридці взяли його на проби. Він був там тиждень, але йшов жахливий сніг, тому він зміг провести лише кілька тренувань. Вони сказали йому, що зв'яжуться, але нічого з цього не вийшло. Це дуже смішно, бо снігу там практично не буває".

Батько та дідусь Педрі  палкі уболівальники Барселони – страшенно раділи.

А ще далі виявилося, що техдир Лас-Пальмаса Тоні Отеро – колишній скаут Блауграни, тож він сам і зателефонував на "Камп Ноу":

"Мені вистачило 10 хвилин гри Педрі, щоб я набрав Бакеро і запросив сюди. Сліпому було видно, що він гравець Барси не на 100%, а на 1000%".

Авжеж, це доля. 

***

Барсі не слід було випробовувати її у сезоні-2020/21, коли Педрі набігав 73 матчі в усіх турнірах.

Євро та Олімпіада за одне літо – ну що це таке?

Для 18-річного нормально хотіти підкорити світ, але ж тренери мали пам'ятати про наслідки. В підсумку у 2021-24 роках Педрі розпочав тільки 39 з 94 матчів у Ла Лізі, бо ті навантаження вбили його коліна.

Йому довелося починати ледь не все спочатку.

"Мій перший сезон у клубі був таким довгим. Мабуть, це вплинуло на все, що було потім. Усі кажуть, що щойно отримуєш першу травму, легше отримувати нові. Але зараз я працюю як на фізичному, так і на психологічному рівні, щоб переконатися, що травми не повторяться. Я змінив свій раціон і займаюся пілатесом за рекомендацією Карлеса Пуйоля. Я також часто користуюся гіпербарокамерою", говорив Педрі у 2024-му.

А коли ще й Гансі Флік очолив Барсу, то Педрі відправили до США, де його обстежили і наполягли  слід частіше ходити в зал. 

Травми Педрі у 2021-24 роках, opennemas.com
Травми Педрі у 2021-24 роках, opennemas.com

Задля Педрі тренер по фізпідготовці Хуліо Тоус розробив особливий комплекс вправ, аби той укріпив проблемні м'язи.

Минулого сезону це дало результат, і канарець пропустив лише 1 (!) матч Барселони в усіх турнірах, а команда здобула національний требл.

А от вже у поточному сезоні пропущених матчів 13.

М'язи знову не витримують, коліна теж.

Та хіба Флік має вибір?

***

Сьогодні-от є крихітний шанс на Ремонтаду з Атлетико – і Гансі вже оголосив, що Педрі вийде в старті.

Без нього-бо надії мертві.

Ще далі у Барси ще Ньюкасл в ЛЧ та Ла Ліга, де Реал відстає лише на 4 очки. Тут кожна помилка, кожен асист на вагу золота. 

Педрі  єдиний із хавбеків Барси, що здатен регулярно віддавати ось так...

... бачити ось такі коридори.

Коли ж Педрі ще й забиває, то це обов'язково елегантно. В мережі давним-давно завірусилися його м'ячі Галатасараю... 

... та Севільї.

Проте й у поточному сезоні Педрі тішить нейтральних фанів вишуканістю. Погляньте хоча б на цей "прихований" удар по Жироні... 

... або дальню спробу з Леванте.

Педрі ефективний, але також видовищний, естетичний, що було б вторинним деінде, але не в Барселоні, де всі великі команди від самої Dream Team Йохана Кройфа грали красиво.

***

"Я сам це пережив, особливо одного разу. Він розгромив нас вдома. Раз чи два я думав, що зможу до нього дістатися, бо Педрі не здавався швидким, але він так добре веде м'яч, що я сфолити не встиг.

Він не схожий на Мессі, чию швидкість руху ви бачите. Педрі не виглядає швидким, але насправді він такий", розповідає Кроос.

Між тим, після відставки Тоні Педрі ще виріс, додав.

Минулого сезону він більше націлювався на підбирання, контроль, забезпечення переваги в глибині, а сьогодні від канарця стало більше передач саме під удари.

"Суміш Хаві та Іньєсти". 

Обмаль є гравців, що можуть обґрунтовано мріяти про Золотий м'яч, але це якраз той випадок. Тим паче, у Іспанії таке покоління, що Кубок світу не виглядає мрією.

От тільки коліна...

Ці ж проблеми нікуди не дінуться, і це треба прийняти.

Тінь Санті Касорли – великого іспанського таланта, понівеченого травмами, нависає над Педрі, як дамоклів меч, і цей суперник набагато більш страшний та визначальний для нього і Барселони, ніж сьогоднішній Атлетико.

