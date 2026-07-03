Возіньї спробує зупинити Мессі, прокляття Гани та Салах проти Австралії: анонс 23-го дня ЧС-2026

3-4 липня визначаться останні пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. Особлива увагу буде прикута до матчу чинного чемпіона Аргентини проти збірної Кабо-Верде, яка вже стала головною сенсацією поточного Мундіалю.

Розклад 23-го ігрового дня ЧС-2026

Ігрову програму дня розпочне поєдинок між Австралією та Єгиптом.

Натомість у ніч проти 4 липня відбудуться ще два поєдинки: Аргентина – Кабо-Врде та Колумбія – Гана. Якраз у другому протистоянні визначиться останній учасник наступного раунду ЧС-2026.

П'ятниця, 3 липня

21:00. Австралія – Єгипет (1/16 фіналу)

Субота, 4 липня

01:00. Аргентина – Кабо-Верде (1/16 фіналу)

04:30. Колумбія – Гана (1/16 фіналу)

Австралія – Єгипет: битва середняків ЧС

Австралія втретє вийшла у своїй історії на чемпіонат світу з другого місця групи D, набравши 4 бали у трьох турах. Команда Тоні Поповича у квартеті пропустила повз себе лише збірну США (6 очок), але при цьому випередила Парагвай (4) та Туреччину (3).

Натомість Єгипет пробився до плейоф ЧС-2026 також із другої сходинки квартету G (5 балів), поступившись Бельгії, у якої також було 5 набраних очок. За своїми спинами єгиптяни залишили Іран (3) та Нову Зеландію (1).

Мохаммед Салах Getty Images

Цікаво, що Єгипет завершив груповий етап без жодної поразки. "Фараони", які вдруге вийшли із групи ЧС, стартували на поточному Мундіалі з мирової 1:1 з бельгійцями, далі була перемога над новозеландцями (3:1) та нічия 1:1 з Іраном.

Тоді як австралійці переграли Туреччину (2:0), зіграли внічию з Парагваєм (0:0), але програли США (0:2).

Цей чемпіонат світу є результативним для підопічних Хоссам Хассан. У груповому етапі ЧС-2026 єгиптяни забили стільки голів (5), скільки ж сумарно за всі свої попередні 7 матчів в історії турніру.

Водночас Австралія забила лише 2 голи в групі, показавши найгірший результат з 1974 року.

Переможець пари Австралія – Єгипет вийде в 1/8 фіналу на тріумфатора дуелі Аргентина – Кабо-Верде.

Історія зустрічей

Доля двічі зводила Австралію та Єгипет на футбольному полі. Майбутня зустріч буде першою офіційною для цих національних команд.

Дебютна дуель відбулася у далекому 1987-му та закінчилася нульовою мировою. Наступний лобовий поєдинок був у 2010-му. Цього разу єгиптянам вдалося знищити суперника з рахунком 3:0.

Навколо цього товариського поєдинку у 2010-му розгорівся справжній скандал. Через кілька років відомий сінгапурський шахрай Вілсон Радж Перумал зізнався, що він причетний до фальсифікації того товариського матчу Єгипет – Австралія.

Болгарський арбітр зустрічі на останніх хвилинах призначив абсолютно вигаданий пенальті у ворота Австралії, щоб забезпечити ставку на "тотал більше 2.5 голів".

Орієнтовні склади

Одразу троє гравців не будуть допоможуть своїм збірним – півзахисник Італьяно, нападник Лекі (обидва – Австралія) та єгипетський півзахисник Лашін із Пайрамідса.

Австралія: Біч – Геррінгто,Суттар, Чіркаті, Бехич, Бос – О'Нілл, Окон-Енгстлер, Вольпато, Меткаф – Туре

Біч – Геррінгто,Суттар, Чіркаті, Бехич, Бос – О'Нілл, Окон-Енгстлер, Вольпато, Меткаф – Туре Єгипет: Шобеїр – Хані, Фаті, Ібрагім, Хафез – Аттія, Сабер, Салах, Ашур, Зіко – Мармуш

Аргентина – Кабо-Верде: чинні чемпіони проти дебютантів

У першому матчі нічної програми 23-го ігрового дня на поле вийдуть аргентинці, які є одними із головних фаворитів на ЧС-2026. Груповий етап підопічні Ліонеля Скалоні пройшли відмінно – три перемоги та максимальні 9 балів (над Алжиром 3:0, Австрією 2:0 та Йорданією 3:1).

Ліонель Мессі Getty Images

Тоді як Кабо-Верде теж запам'яталося не меншим перформансом. Команда Бубішти стала однією з головних сенсацій цього Мундіалю на груповому раунді, сенсаційно стартувавши з нульової нічиєї з Іспанією, а у наступному поєдинку вирвавши мирову проти Уругваю (2:2). У заключній грі футболісти Кабо-Верде знову зіграли у нульову нічию, але на цей раз із Саудівською Аравією.

Підопічні Бубішти лише з 3 очками несподівано фінішували на другій позиції у квартеті Н, який виграла Іспанія (7 балів).

Ключовою фігурою у цьому матчі буде капітан Аргентини Ліонель Мессі, який ділить перше місце з французом Кіліаном Мбаппе у перегонах бомбардирів ЧС-2026. В обох зірок футболу по 6 забитих голів.

Водночас Лео може відірватися від нападника "Ле Бльо", який його переслідує у рейтингу найкращих бомбардирів в історії Мундіалю. Наразі аргентинець випереджає Кіліана лише на один м'яч – 19 проти 18 голів у Мбаппе.

Однак перед Мессі постане справжня "стіна" у вигляді 40-річного голкіпера Кабо-Верде Возіньї. Досвідчений воротар у груповому етапі встановив унікальний рекорд. Возінья став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".

Возінья спробує протягнути Кабо-Верде в 1/8 фіналу у дебютному чемпіонаті світу для цієї збірної.

Історія протистояння

Аргентина та Кабо-Верде ще жодного разу не перетинались на одному футбольному полі.

Орієнтовні склади

У поєдинку не візьме участі аргентинський захисник Балерді.

Аргентина: Мартінес – Медіна, Л. Мартінес, Ромеро, Моліна – Альмада, Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль – Мессі, Л. Мартінес

Мартінес – Медіна, Л. Мартінес, Ромеро, Моліна – Альмада, Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль – Мессі, Л. Мартінес Кабо-Верде: Возінья – Морейра, Лопес, Боржес, Лопес Кабрал – Леніні, Мендес, Дуарте, Монтейру, Самеду – Лівраменту

Колумбія – Гана: прокляття плейоф проти південноамериканців

До 1/16 фіналу команда Нестора Лоренсо підходить після чудового групового етапу – перше місце у квартеті К та 7 набраних балів. Колумбійці закінчили основний раунду без жодної поразки – звитяги над Узбекистаном (3:1) та ДР Конго (1:0), а також нульова мирова з Португалією.

Луїс Діас і Даніель Муньйос Getty Images

А от Гана у групі L набрала 4 очки та фінішувала третьою. До плейоф африканська збірна пробилася завдяки третьому місцю у рейтингу команд, які посіли треті сходинки у своїх квартетах. Підопічні Карлуша Кейроша оформили усі можливі результати: перемога над Панамою (1:0), несподівана нічия з Англією (0:0) та поразка від Хорватії (1:2).

"Чорні зірки" раніше двічі виходили до стадії плейоф чемпіонату світу та на двох поспіль світових першостях вилітали від представників Латинської Америки – поразки від Бразилії (0:3) у 2006-му та від Аргентини (1:3) у 2010-му.

Колумбійська команда вчетверте вийшла до плейоф ЧС. Наразі найкращий результат ця збірна продемонструвала на Мундіалі-2014, коли у чвертьфіналі програла Бразилії (1:2).

Переможець протистояння Колумбія – Гана в 1/8 фіналу щіграє проти Швейцарії, яка в 1/16 фіналу впевнено перемогла Алжир (2:0).

Як Колумбія грала проти Гани у минулому?

Раніше Колумбія та Гана ніколи не грали одна проти одної на великих турнірах чи в товариських матчах на дорослому рівні.

Орієнтовні склади

Колективи підходять до очного протистояння у повних бойових складах.

Колумбія: Варгас – Мохіка, Лукумі, Санчес, Муньйос – Пуерта, Лерма, Аріас, Діас, Родрігес – Суарес

Варгас – Мохіка, Лукумі, Санчес, Муньйос – Пуерта, Лерма, Аріас, Діас, Родрігес – Суарес Гана: Асаре – Сеная, Аджетей, Лукассен, Менса – Партей, Семенйо, Іренк'ї, Сібо, Сулемана – Аю

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.