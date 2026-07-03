"Ми могли б виграти ще пару чемпіонатів світу": як Іспанія намагалася заграти Мессі

Збірна Іспанії навіть без яскравого бомбардира виграла Євро-2024 та спокійно йде дистанцією Мундіалю.

А можете уявити, щоб за неї грав Лео Мессі?

У RFEF пригадують, що робили все можливе, аби це сталося, і якби у них вийшло, Фурія Роха "виграла б додатково 1-2 чемпіонати світу"...

Мессі прибув до Барселони у 2000-му, у віці 13 років. Йому не знадобилося багато часу, щоб вразити усіх тренерів Ла Масії, і саме у той період про існування Лео зовсім забули в Аргентині. Тренер Барси U16 Алекс Гарсія вирішив цим скористатися:

"Серед причетних був тодішній тренер Іспанії U16 Хінес Мелендес. Я особисто попередив його: "У нас тут є дитина... я ніколи раніше нічого подібного не бачив".

Мелендес подивився – і відтоді присвятив не один місяць спробам затягнути Мессі на ЧС-2003 серед збірних U17. Лео відповідав "ні", але ж з Аргентини ним взагалі не цікавилися, навіть не тримали на радарі, і ситуація ставала хиткою. Він заводив все більше друзів серед каталонців...

Не повірите, але до порятунку Лео для Аргентини причетний Марсело Б'єлса.

Восени 2002-го Ель Локо прибув до Європи, щоб зустрітися з гравцями дорослої збірної в неформальній обстановці. Ясно, він не оминув Барселону, де бігали Хуан Пабло Сорін, Хуан Роман Рікельме та Хав'єр Савіола.

І от коли він був у Каталонії, агент Орасіо Гаджолі, близький до сім'ї Мессі, передав помічнику Б'єлси Клаудіо Вівасу касету із голами Лео.

"Він сказав, що це збірка моментів аргентинця з Ла Масії на ім'я Мессі, і що Іспанія близька, аби забрати його собі. Я був трохи здивований, бо знав Мессі з Росаріо. Я попросив тоді ж повні записи матчів, щоб ми могли його краще оцінити.

Згодом я розповів про цю зустріч Б'єлсі. Він перепитав, що за хлопець? Я сказав, що він видатний. Марсело попросив вставити йому VHS-касету, та коли я запустив її, він не зрозумів і попросив знизити швидкість відтворення до нормальної. Я відповів, що це вона і є. Марсело глянув ще епізоди, де Мессі проносився повз 3-4 людей і сказав: "Та він феномен", – розповідав Вівас.

Повернувшись додому, Б'єлса негайно розповів до хлопця куратору молодіжок Уго Токаллі, але той зам'явся – типу, не хочу ламати зіграний склад перед ЧС U17.

Який склад, Токаллі?!

Довелося стукати в інші кабінети, щоб люди з федерації таки зателефонували до Мессі – вони все бачать, і він от-от гратиме за Аргентину. Лише тоді Лео заспокоївся.

На ЧС U17 його не взяли, і Аргентина поступилася Іспанії 2:3 у півфіналі, що прискорило справу.

"Президент іспанської федерації засміявся й сказав щось на кшталт: "Із тим хлопцем із Ла Масії ви б нас обіграли, чи не так?", – пригадує Токаллі.

Каже, та розмова стала для нього ніби каталізатором. Він наче зрозумів помилку.

Влітку 2004-го AFA вже за його ініціативи спеціально організувала 2 нікому не потрібних товарняки для Аргентини U20, щоб викликати туди Лео. В ту пору цього було достатньо, аби застовпити гравця для себе назавжди.

29 червня 2004-го Ла Пульга вийшов проти Парагваю U20, забив гол – і з того почалася його історія в біло-голубій футболці Аргентини.

"Я попросив його батька, щоб Лео побув з нами місяць, роззнайомився з командою. Барса на диво була не проти. І так все й вирішилося", – резюмує Уго.

Ще за місяць Мессі забив 5 голів на Копа Америка U20, а за рік – став найкращим гравцем і бомбардиром чемпіонату світу U20, який Аргентина виграла завдяки йому. Далеко не останній їхній спільний трофей.