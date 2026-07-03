Ямал: Іспанія не боїться жодної збірної

Зірковий вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал поділився враженнями від матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Австрії (2 липня).

Слова лідера Барселони наводить Marca.

"Я дуже щасливий, передусім через вихід у наступний раунд, адже це було найважливішим. Поступово я вже почуваюся самим собою: робив потрібні ривки, обігрував суперників, показував свій футбол. Я вже на 100% готовий. Можу грати стільки, скільки захоче тренер. Продовжую відновлюватися та дбати про себе, але я вже повністю готовий.

Нам потрібно й надалі прогресувати – у грі, в інтенсивності, в усьому. Але ми знаємо, яку маємо якість, і знаємо, що не боїмося жодної збірної. Ми – Іспанія, і повинні доводити це на полі. Ми віримо у власні сили. Відтоді, як я виходжу з готелю, і до завершення матчу – я просто насолоджуюся. Але насолоджуюся з думкою про те, що хочу перемагати й проходити далі. Я справді отримую від цього велике задоволення", – заявив вінгер.