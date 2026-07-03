Роналду прокоментував чутки про завершення кар’єри в збірній Португалії

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував чутки про те, що він завершить кар'єру в збірній Португалії після чемпіонату світу 2026 року.

Слова 41-річного нападника наводить Фабріціо Романо.

"Завершення кар'єри? Майбутнє Кріштіану – це не те, що має значення на даний момент. Я поговорю про це пізніше, і в мене буде достатньо часу, незалежно від того, чи ми виграємо, чи програємо. Я поговорю з сім'єю, і потім ухвалю рішення, яке вважатиму вірним", – заявив форвард.

Нагадаємо, напередодні сестра Роналду Катя Авейру натякнула на те, що чемпіонат світу-2026 стане останнім турніром нападника у збірній Португалії. В ніч з 2 на 3 липня португальці в 1/16 фіналу ЧС-2026 обіграли Хорватію 2:1.