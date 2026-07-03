Модрич про суддівство: Такі рішення не можна приймати в такій грі

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич розкритикував суддівство у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Португалії.

Слова ветерана наводить Sportske Novosti.

"Скасований гол? Суддя сказав, що Матанович торкнувся м'яча, але ми переглянули повтор — ніде не видно, що він торкається м'яча. Якщо він не торкається м'яча, це не офсайд. Я говорив про VAR ще на самому початку, коли його тільки запровадили — мені він не подобався. Згодом він став корисним у деяких ситуаціях, але його використовують неправильно: вибірково або з урахуванням сили команди.

VAR має втручатися лише якщо помилка на 200%. Якщо це сіра зона — втручатися не потрібно. Немає сенсу залучати VAR. Це не пенальті. Гравці борються, штовхаються — Влашич не тягнув суперника, вони обоє тримали один одного і впали. Такі рішення не можна приймати в такій грі", – заявив Модрич.