Модрич про суддівство: Такі рішення не можна приймати в такій грі
Капітан збірної Хорватії Лука Модрич розкритикував суддівство у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Португалії.
Слова ветерана наводить Sportske Novosti.
"Скасований гол? Суддя сказав, що Матанович торкнувся м'яча, але ми переглянули повтор — ніде не видно, що він торкається м'яча. Якщо він не торкається м'яча, це не офсайд. Я говорив про VAR ще на самому початку, коли його тільки запровадили — мені він не подобався. Згодом він став корисним у деяких ситуаціях, але його використовують неправильно: вибірково або з урахуванням сили команди.
VAR має втручатися лише якщо помилка на 200%. Якщо це сіра зона — втручатися не потрібно. Немає сенсу залучати VAR. Це не пенальті. Гравці борються, штовхаються — Влашич не тягнув суперника, вони обоє тримали один одного і впали. Такі рішення не можна приймати в такій грі", – заявив Модрич.
Нагадаємо, наприкінці матчу суддя Нагадаємо, збірна Хорватії в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року програла Португалії з рахунком 1:2. Наприкінці матчу суддя скасував гол Йошко Гвардіола через суперечливий офсайд, а перед цим поставив сумнівний пенальті у ворота хорватів за фол Ніколи Влашича.
Поєдинок обслуговувала бригада на чолі з норвежцем Еспеном Ескосом. Раніше дії суддів розкритикував головний тренер збірної Хорватії Златко Далич.