Роналду вибив Модрича, розгром від Іспанії та поразка Алжиру: підсумки 22-го дня ЧС-2026

Передостанній ігровий день 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 приніс уболівальникам очікувану перемогу Іспанії над Австрією, вольову звитягу Португалії над Хорватією та поразку Алжиру від Швейцарії.

Результати 22-го ігрового дня ЧС-2026

Четвер, 2 липня

П'ятниця, 3 липня

Іспанія – Австрія: "Червона Фурія" знесла суперника

Ігрову програму 22-го дня розпочав матч чемпіона світу-2010 та Австрії. Першого голу на "SoFi Stadium" довелося чекати 36 хвилин. Саме стільки протрималися австрійці до того, як зазнали нищівної поразки.

Кукрелья віддав у зону 11-метрової позначки, де зовсім один стояв Оярсабаль. Мікелю нічого не залишалося, як ударом в один дотик вразити володіння Шлагера – 1:0. Представник Реал Сосьєдад підтвердив свій статус найкращого бомбардира "Червоної Фурії" на цьому ЧС, забивши свій третій гол на турнірі.

Здавалося, що гості одразу посипляться та іспанці зможуть подвоїти свою перевагу. Однак команда Ральфа Рангніка зберегла мінімальне відставання до другого тайму.

На 66-й хвилині іспанці збільшили свою перевагу на табло. Удар Ольмо був заблокований, але м'яч відлетів до Кукурельї, який віддав далі на фланг на Баену, Алекс сильно прострілив верхом у центр штрафного майданчика, де не було жодного гравця Іспанії. Однак несподівано на високій швидкості туди забіг Порро та гарматним ударом головою розстріляв ворота Австрії – 2:0.

Наприкінці матчу іспанські футболісти довели рахунок до розгромного 3:0. Кукурелья записав у свій актив другий асист. Новачок мадридського Реала красивою передачею з флангу розрізав увесь захист суперника та знайшов Оярсабаля, який легко переграв голкіпера в очній дуелі.

Оярсабаль оформив дубль та поставив маску крапу у матчі – Іспанія вибила Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Іспанія – Австрія: відеоогляд гри

Цікаво, що Іспанія не вигравала матч плейоф чемпіонату світу з фіналу-2010. Після перемоги над Нідерландами у фіналі ЧС-2010 вони вилітали від Росії у 2018-му та Марокко у 2022-му. Матч з Австрією став першою перемогою команди у плейоф ЧС за 16 років.

Тоді як Австрія не забила у плейоф Мундіалю уперше з 1954 року. Та і взагалі до цього востаннє вони грали у плейоф ще на ЧС-1954, де дійшли до півфіналу.

Найкращим футболістом матчу визнали аж ніяк не автора дублю Оярсабаля чи Кукурелью, який відзначився двома гольовими передачами, а несподівано Ламіна Ямаля.

Lamine Yamal takes the honours as your Superior Player of the Match.



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/c2OtG1P7AD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

В 1/8 фіналу Мундіалю-2026 зустрінеться з Португалією. Цікавий поєдинок запланований на 6 липня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Португалія – Хорватія: Роналду переміг Модрича

У наступному матчі ігрового дня на уболівальників чекало не просто протистояння Португалія – Хорватія, а битва особистостей та колишніх одноклубників – Роналду проти Модрича.

У першому таймі центральна зустріч 1/16 фіналу закінчилася нульовою нічиєю. Хоча за статистикою португальці майже награли на один забитий м'яч. Очікувані голи (xG) склав 0.99, тоді як у хорватів – лише 0.21.

Попри таку перевагу, нулі на табло першими розмочили якраз гості. На 53-й хвилині Матанович не дотягнувся до передачі з флангу, після якої м'яч прилетів прямо у ноги Перілиша, який й відкрив рахунок у матчі.

Однак радість "полум'яних" могла бути недовгою. Вже через 8 хвилин Роналду майстерно обробив закидання та другим дотиком переграв хорватського голкіпера Ліваковича. Однак гол одразу був скасований через офсайд у Кріштіану.

Ще через сім хвилин Роналду таки відзначився вже за усіма правилами футболу. Все розпочалося із неточного удару Леау після розіграшу кутового. Але під час подачі у дуелі зійшлися два 13-ті номери команд, у якій Влашич поклав на газон центрбека "лузітан" Вейгу. Суддя переглянувши епізод, вказав на 11-метрів. Пробивати пенальті прогнозовано взявся Роналду, легко розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах – 1:1.

Капітан збірної Португалії став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу, який зіграв у матчі плейоф. Він вийшов у стартовому складі на гру проти Хорватії у віці 41 рік і 147 днів. Форвард побив рекорд англійського воротаря Пітера Шилтона, який було встановлено на Мундіалі-1990 (40 років і 292 дні).

Здавалося, що протистояння йде до додаткових таймів, але інакше думав Рамуш. У компенсований до поєдинку час Гонсалу ударом головою вивів португальців уперед 2:1.

Ще до фінального свистка м'яч побував у португальських володіннях, але гол не був зарахований через офсайд, у який забіг Пашалич.

Збірна Португалії – в 1/8 фіналу ЧС-2026, а хорвати поїхали додивлятися Мундіалю по телевізору.

Відеоогляд матчу Португалія – Хорватія

Нагороду найкращого гравця матчу очікувано отримав Роналду.

Відзначимо, що після поєдинку збірна Португалії присвятила цей успіх Діогу Жоті. 3 липня виповнився рік від дня загибелі футболіста у жахливій ДТП.

Швейцарія – Алжир: "червоні хрести" вибили команду на чолі з Марезом

У заключному поєдинку 22-го дня Швейцарія впевнено обіграла Алжир – 2:0.

Вже на 10-й хвилині Емболо вивів господарів уперед – 1:0. Гольову передачу у свій актив записав Манзамбі.

Мінімальна перевага "червоних хрестів" протрималася до кінця першого тайму. У перерві Мурат Якін ще більше мотивував свою команду. Коментатор зустрічі ще не встиг назвати склади обох збірних, як швейцарці подвоїли свою перевагу. Зробив це Ндоє.

Як не старалися алжирці, але ближчими до третього голу були швейцарські гравці, які оформили переконливу перемогу у поєдинку за путівку в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плейоф чемпіонату світу та вперше у своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на ЧС. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід в 1/8 фіналу.

У наступному раунді Швейцарія зустрінеться з переможцем дуелі Колумбія – Гана, яка відбудеться 4 липня о 04:30.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

У чільній п'ятірці без змін. Очолюють перегони бомбардирів француз Кіліан Мбаппе та аргентинець Ліонель Мессі. В обох по 6 результативних ударів.

А от на шосте місце у рейтингу вистрибнув іспанський форвард Мікель Оярсабаль. Нападник Реал Сосьєдад оформив дубль у ворота Австрії та наздогнав за кількістю м'ячів на цьому чемпіонаті світу володаря Золотого м'яча Усмана Дембеле та сенегальця Ісмаїла Сарра, збірна якого вже припинила свій шлях на турнірі.

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 6 голів (4 матчі)

2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 6 голів (3 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 5 голів (3 матчі)

4. Гаррі Кейн (Англія) – 5 голів (4 матчі)

5. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі)

6. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи (2 матчі)

7. Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 4 голи (4 матчі)

Що далі чекає на фанів ЧС-2026?

Уболівальники побачать заключні три дуелі 1/16 фіналу. 3 липня відбудеться один матч 1/16 фіналу, у якому Австралія прийме Єгипет. Початок – о 21:00 (за київським часом).

У нічному слоті 22-го ігрового дня заплановані ще два поєдинки, в одному із них чинний чемпіон світу-2022 Аргентина зустрінеться з Кабо-Верде, яка вже стала головною сенсацією поточного Мундіалю. Старт зустрічі о 01:00. А от програму дня закриє дуель Колумбія – Гана (04:30).