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Мбаппе вийшов на чисте друге місце серед бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 03:19
Мбаппе вийшов на чисте друге місце серед бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на друге місце за кількістю голів на чемпіонатах світу.

У матчі проти Швеції (3:0) француз оформив дубль, забивши свої 17-й та 18-й голи в межах ЧС.

За цим показником він обігнав німця Мірослава Клозе і поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого наразі 19 голів.

Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.

Зазначимо, що Франція в 1/8 фіналу зіграє проти Парагваю, який напередодні сенсаційно вибив команду Німеччини.

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