Мбаппе вийшов на чисте друге місце серед бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на друге місце за кількістю голів на чемпіонатах світу.

У матчі проти Швеції (3:0) француз оформив дубль, забивши свої 17-й та 18-й голи в межах ЧС.

За цим показником він обігнав німця Мірослава Клозе і поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого наразі 19 голів.

Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.

Зазначимо, що Франція в 1/8 фіналу зіграє проти Парагваю, який напередодні сенсаційно вибив команду Німеччини.