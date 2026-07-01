Мбаппе вийшов на чисте друге місце серед бомбардирів за всю історію чемпіонатів світу
Кіліан Мбаппе
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Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе вийшов на друге місце за кількістю голів на чемпіонатах світу.
У матчі проти Швеції (3:0) француз оформив дубль, забивши свої 17-й та 18-й голи в межах ЧС.
За цим показником він обігнав німця Мірослава Клозе і поступається лише Ліонелю Мессі, на рахунку якого наразі 19 голів.
Зазначимо, що Мбаппе також встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів у матчах плейоф.
Зазначимо, що Франція в 1/8 фіналу зіграє проти Парагваю, який напередодні сенсаційно вибив команду Німеччини.