Легендарний хавбек: Збірна Німеччини втратила ідентичність і бойовий дух

Легендарний експівзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер висловив сумніви щодо того, що зміна головного тренера допоможе Бундестіму вийти з кризи.

Слова хавбека наводить Sport1.de.

"Хто може гарантувати, що з новим тренером ми досягнемо успіху? Юрген Клопп, Лотар Маттеус або навіть Юпп Гайнкес могли б працювати по-іншому, але потрібно питати і з футболістів. Їхня гра була не дуже хорошою.

Ми втратили стійкість, ідентичність і бойовий дух. Усі мої колишні партнери кажуть: "Ви втратили свою індивідуальність і більше не можете грати у футбол так само добре, тому й вибули з турніру". Ми відмовилися від своїх сильних сторін – комусь це може не сподобатися – і тепер розплачуємося за це", – заявив Швайнштайгер.