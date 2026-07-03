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Легендарний хавбек: Збірна Німеччини втратила ідентичність і бойовий дух

Олег Дідух — 3 липня 2026, 17:08
Легендарний хавбек: Збірна Німеччини втратила ідентичність і бойовий дух
Бастіан Швайнштайгер
Getty Images

Легендарний експівзахисник збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер висловив сумніви щодо того, що зміна головного тренера допоможе Бундестіму вийти з кризи.

Слова хавбека наводить Sport1.de.

"Хто може гарантувати, що з новим тренером ми досягнемо успіху? Юрген Клопп, Лотар Маттеус або навіть Юпп Гайнкес могли б працювати по-іншому, але потрібно питати і з футболістів. Їхня гра була не дуже хорошою.

Ми втратили стійкість, ідентичність і бойовий дух. Усі мої колишні партнери кажуть: "Ви втратили свою індивідуальність і більше не можете грати у футбол так само добре, тому й вибули з турніру". Ми відмовилися від своїх сильних сторін – комусь це може не сподобатися – і тепер розплачуємося за це", – заявив Швайнштайгер.

Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна Німеччини вилетіла в 1/16 фіналу від Парагваю в серії пенальті. 3 липня Німецький футбольний союз звільнив головного тренера, Юліана Нагельсманна. Його, найімовірніше, замінить Юрген Клопп.

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Швайнштайгер

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