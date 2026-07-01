Ми вірили до кінця: головний тренер збірної Англії – про перемогу над ДР Конго в 1/16 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився враженнями після перемоги команди над ДР Конго в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить ФІФА.

"Ми продовжували вірити до кінця. Хоча старт поєдинку був гіршим не придумаєш: перший же удар по наших воротах завершився голом. Після цього грати стало ще складніше. Проте після першої паузи на водопій ми повністю перехопили ініціативу й почали домінувати на полі... Гравці, які вийшли на заміну, чудово увійшли в гру, виклалися на максимум, і ми вирвали цю перемогу. Результат абсолютно заслужений, але нам довелося добряче попітніти. Команда повинна мати саме такий менталітет: навіть якщо стає важко – нехай так, але не можна втрачати терпіння та віру у власні сили. Окремо хочу відзначити їхнього голкіпера (Ліонеля Мпасі – прим.) – цей хлопець зіграв просто неймовірно, які ж шалені сейви він видавав".

У підсумку матчу нападник збірної Англії Гаррі Кейн оновив своє досягнення в рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу, а також став найкращим гравцем поєдинку.

Нагадаємо, що Англія пройшла у плейоф з першого місця групи L, обігравши Панаму та Хорватію та зігравши внічию з Ганою. Конго ж вийшов у 1/16 фіналу з третього місця квартету К. У команди нічия з Португалією, поразка від Колумбії та перемога над Узбекистаном.

Зазначимо, що тепер збірна Англії в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.