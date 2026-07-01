Визначився найкращий гравець матчу Англія – ДР Конго

Нападника збірної Англії Гаррі Кейна визнали найкращим гравцем матчу проти ДР Конго (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу.

Про це повідомляє ФІФА.

Гаррі Кейн відіграв всю зустріч. Він оформив дубль: спочатку зрівняв рахунок на 75 хвилині, а потім вивів збірну Англії вперед на 86 хвилині.

На рахунку Кейна наразі 13 м'ячів на чемпіонатах світу, за цим показником він обійшов легендарного бразильця Пеле (12 голів).

Далі на англійців чекає протистояння з Мексикою, яке відбудеться 6 липня. Стартовий свисток цієї гри пролунає о 03:00 за київським часом.