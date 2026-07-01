Божевільна гра: Кейн – про перемогу над ДР Конго на ЧС-2026

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн оцінив важку перемогу над ДР Конго в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ФІФА.

Кейн у грі оформив дубль: спочатку зрівняв рахунок на 75 хвилині, а потім вивів збірну Англії вперед на 86 хвилині.

"Чесно кажучи, це неймовірні відчуття. Яка божевільна гра! Конго – сильна команда, але після того першого прориву ми грали набагато краще, а їхній воротар зробив кілька неймовірних сейвів. Ми говорили про те, що кожен може мати свій момент слави, стати героєм – і це може бути будь-хто. Сьогодні цим героєм став я.

Весь тиждень ми говорили про те, щоб просто залишатися собою. Звісно, є над чим ще працювати, але на цьому етапі головне – просто пройти далі. Ми перебуваємо на тій стадії турніру, коли потрібно виривати перемоги, і саме це ми сьогодні й зробили", – підсумував Кейн.