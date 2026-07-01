Кейн перевершив Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн оновив своє досягнення в рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.

Форвард оформив дубль у матчі 1/16 фіналу проти ДР Конго. На 75-й хвилині Кейн головою замкнув навіс Ентоні Гордона, а через десять хвилин потужним ударом під поперечину вивів Англію вперед.

Це були четвертий і п'ятий голи Кейна на ЧС-2026. Раніше він оформив дубль у матчі з Хорватією (4:2), а також відзначився голом у поєдинку з Панамою (2:0).

Загалом в активі Кейна 13 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він обійшов легендарного бразильського нападника Пеле.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу

Ліонель Мессі (Аргентина) – 19 Кіліан Мбаппе (Франція) – 18 Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 Роналдо (Бразилія) – 15 Герд Мюллер (Німеччина) – 14 Гаррі Кейн (Англія) – 13 Пеле (Бразилія) – 12

Англія в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.