Кейн перевершив Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу
Гаррі Кейн
Getty Images
Нападник збірної Англії Гаррі Кейн оновив своє досягнення в рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.
Форвард оформив дубль у матчі 1/16 фіналу проти ДР Конго. На 75-й хвилині Кейн головою замкнув навіс Ентоні Гордона, а через десять хвилин потужним ударом під поперечину вивів Англію вперед.
Це були четвертий і п'ятий голи Кейна на ЧС-2026. Раніше він оформив дубль у матчі з Хорватією (4:2), а також відзначився голом у поєдинку з Панамою (2:0).
Загалом в активі Кейна 13 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він обійшов легендарного бразильського нападника Пеле.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 19
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 18
- Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
- Роналдо (Бразилія) – 15
- Герд Мюллер (Німеччина) – 14
- Гаррі Кейн (Англія) – 13
- Пеле (Бразилія) – 12
Англія в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.