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Кейн перевершив Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу

Олександр Булава — 1 липня 2026, 21:41
Кейн перевершив Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн оновив своє досягнення в рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.

Форвард оформив дубль у матчі 1/16 фіналу проти ДР Конго. На 75-й хвилині Кейн головою замкнув навіс Ентоні Гордона, а через десять хвилин потужним ударом під поперечину вивів Англію вперед.

Це були четвертий і п'ятий голи Кейна на ЧС-2026. Раніше він оформив дубль у матчі з Хорватією (4:2), а також відзначився голом у поєдинку з Панамою (2:0).

Загалом в активі Кейна 13 голів на чемпіонатах світу. За цим показником він обійшов легендарного бразильського нападника Пеле.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонатів світу

  1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 19
  2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 18
  3. Мірослав Клозе (Німеччина) – 16
  4. Роналдо (Бразилія) – 15
  5. Герд Мюллер (Німеччина) – 14
  6. Гаррі Кейн (Англія) – 13
  7. Пеле (Бразилія) – 12

Англія в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.

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Гаррі Кейн

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