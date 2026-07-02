Герой збірної Бельгії став автором найпізнішого голу в історії Мундіалю

Півзахисник англійської Астон Вілли Юрі Тілеманс відзначився дублем у ворота Сенегалу в 1/16 фіналу ЧС-2026 з футболу.

Про це інформує OptaJoe.

Результативні удари футболіста принесли вольову перемогу Бельгії з рахунком 3:2. Свій другий м'яч Тілеманс забив на 120+5 хвилині із 11-метрової позначки (124 хвилині та 43 секунді).

Цей гол переписав історію Мундіалів. Юрі став автором найпізнішого м'яча на чемпіонатах світу. Він перевершив досягнення алжирця Абдельмумена Джабу, який у 2014 році забив на 120-й хвилині і 49-й секунді.

Нагадаємо, що саме герой збірної Бельгії став найкращим гравцем протистояння. В 1/8 фіналу ЧС-2026 команда Руді Гарсії зіграє проти тріумфатора пари США – Боснія і Герцеговина.

Раніше повідомлялося, що нападник збірної Англії Гаррі Кейн обійшов легендарного бразильського нападника Пеле у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.