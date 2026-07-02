Рекордсмен ЧС знайшов позитивний момент у поразці ДР Конго від Англії

Голкіпер збірної ДР Конго Ліонель Мпасі-Нзау зізнався, що йому сподобалася сміливість кожного з його партнерів по команді у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу проти Англії.

Його цитує ФІФА.

Саме конголезці першими відкрили рахунок у поєдинку, але дубль Гаррі Кейна вивів команду "трьох левів" в 1/8 фіналу турніру – 2:1 перемога англійського колективу.

"Мені сподобалася сміливість команди, мені сподобалася сміливість кожного. Ми боролися всіма доступними нам засобами. Ми не боялися. Ми намагалися взяти гру під свій контроль. І ми вибули в 1/16 фіналу проти Англії розчарованими. Це хороший знак. Тому що це доводить, що ми показали хорошу гру і що нам забракло зовсім трохи, щоб їх наздогнати", – сказав Мпасі-Нзау.

Відзначимо, що нагороду найкращого гравця протистояння отримав Кейн, який обійшов легендарного бразильського нападника Пеле у рейтингу найкращих бомбардирів чемпіонатів світу.

Раніше сам нападник мюнхенської Баварії прокоментував драматичну перемогу над ДР Конго. Також своїми емоціями після поєдинку поділилися головні тренери обох збірних – Томас Тухель та Себастьєн Десабр.

Додамо, що у матчі між збірними Колумбії та ДР Конго воротар африканців Мпасі-Нзау у стартові 20 хвилин зустрічі здійснив одразу п'ять сейвів. Жодному голкіперу не вдавалося цього зробити на Мундіалях у XXI столітті.