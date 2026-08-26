Ванат попросив Жирону про трансфер – журналіст

Нападник збірної України Владислав Ванат попросив Жирону виставити його на трансфер.

Про це повідомляє Крістіан Вакеро.

Після вильоту Жирони з Ла Ліги в Сегунду цілий ряд гравців висловили бажання покинути клуб. Серед них був і Віктор Циганков, який вступив у конфлікт із керівництвом Жирони та зараз близький до переходу в Аякс.

Тепер же покинути Жирону захотів ще один гравець збірної України. Ванат уже прибрав усі згади про каталонський клуб зі свого профілю в Інстаграмі.

У двох стартових матчах Жирони в новому сезоні Ванат залишався на лаві запасних. Головний тренер команди Кіке Альварес пояснював це незначною травмою форварда.

Ванат перейшов у Жирону влітку минулого року. В минулому сезоні на його рахунку 10 голів і 2 асисти в 29 матчах за каталонців у всіх турнірах.