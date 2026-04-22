Чернігів встояв у меншості та сенсаційно переграв Металіст 1925 по пенальті у півфіналі Кубку України

У середу, 22 квітня, відбувся матч півфіналу Кубку України з футболу-2025/26, у якому Чернігів здобув сенсаційну перемогу над Металістом 1925.

В основний час зустріч завершилася внічию 0:0.

Зазначимо, шо Чернігів вже на старті поєдинку залишився у меншості після вилучення Шушка. Втім, харків'яни, які були явними фаворитами протистояння, так і не змогли навіть у більшості пробити оборону представника Першої ліги.

Лише у середині першого тайму м'яч таки опинився у воротах Чернігова, але після перегляду VAR гол було скасовано.

У підсумку сильнішого команди виявляли у серії пенальті, де сенсаційну звитягу святкували футболісти Чернігова.

Кубок України з футболу-2025/26

Півфінал, 22 квітня

Металіст 1925 – Чернігів 0:0 (5:6 по пенальті)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Салюк (Баптістелла, 80), Калюжний, Калітвінцев (Когут, 70), Аревало, Рашиця (Арі Моура, 55), Ітодо (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55)

Чернігів: Татаренко, Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов, Шушко, Бибік (Мироненко, 61), Столярчук (Шалфеєв, 20), Порохня, Безбородько (Тепляков, 61), Сердюк (Безгубченко, 46)

Попередження: 66 – Мироненко (Чернігів)

Вилучення: 5 – Шушко (Чернігів)

У фіналі Чернігів зіграє проти Динамо, яке в іншому півфіналі розгромило Буковину.