Тренер Чернігова зробив заяву перед фіналом Кубку: Якщо ми дійдемо до пенальті, то так само виграємо

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний висловився після сенсаційної перемоги над харківським Металістом 1925 у півфіналі Кубку України з футболу.

Про це він розповів у коментарі для УПЛ ТБ.

Наставник запевнив, що ще у перерві матчу казав своїм підопічним, що якщо вони дійдуть до серії пенальті, то на 100% вийдуть із неї переможцями.

Таку ж гучну заяву коуч першолігового клубу зробив перед фіналом Кубку, де його команда 20 травня на "Арені Львів" зіграє проти Динамо Київ.

"Якщо ми дійдемо до пенальті у фіналі, то так само його виграємо", – заявив Чорний.

Тренер Чернігова пояснив, звідки черпає таку шалену впевненість у своїх підопічних.

"Я впевнений у своїх футболістах. Ми зробили висновки після гри з Кривбасом. І я дуже впевнений у тій людині, яка носить капітанську пов'язку", – відповів Чорний.

Також спеціаліст прокоментував слова героя півфіналу Максима Татаренка, який запевнив, що команда перед грою не тренувала серію пенальті.

"Ми не тренували. Ми тренували один раз, перед "Кривбасом", програли її, потім не тренували і все виграли. Немає сенсу її тренувати. Ми знаємо, що ми будемо робити, куди будемо бити і хто буде відбивати", – сказав коуч.

26-річний голкіпер здійснив 13 сейвів за поєдинок та відбив пенальті у серії 11-метрових (5:6).