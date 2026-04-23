Президент Чернігова – про героя півфіналу Кубку України: Це найкращий воротар світу

Президент першолігового Чернігова Юрій Синиця поділився своєю думкою з приводу воротаря команди Максима Татаренка, який став справжнім героєм півфіналу Кубку України проти харківського Металіста 1925.

Про нього він розповів у коментарі для УПЛ ТБ.

26-річний голкіпер здійснив 13 сейвів за поєдинок та відбив пенальті у серії 11-метрових (5:6). Така надійна гра сенсаційно вивела Чернігів до фіналу кубкового турніру.

"Це найкращий воротар світу. Ви все бачили. Він може поміж ніг дати, обвести гравця, дати точну передачу і як Людина-павук стоїть на воротах", – сказав Синиця.

Власник першолігового клубу пояснив, що парирування ударів суперника ногами є фішкою для їх голкіпера. За ого словами, Татаренко грає ногами краще, аніж половина команди.

Додамо, що Татаренко виступає за чернігівську команду з літа 2024-го (52 матчі). Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 тисяч євро.

Відзначимо, що зі старту матчу Чернігів залишився у меншості після вилучення захисника Павла Шушко.

У фіналі Кубку України Чернігів зіграє проти київського Динамо. Вирішальна гра за трофей запланована на 20 травня на "Арені Львів".