Мінмолодьспорту закликало міжнародну спільноту бойкотувати юнацький чемпіонат світу через участь Росії

Міністерство молоді та спорту України закликало міжнародну спортивну спільноту не допускати жодних поступок Росії та висловило протест через участь юнацької збірної країни-агресора у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 із футболу.

Про це "Чемпіону" повідомили в Мінмолодьспорту.

У Мінспорту заявили, що участь російської команди в турнірі з офіційною символікою Росії є "легітимізацією держави-терориста". У відомстві наголосили, що фестивальний формат і неофіційний статус змагань не змінюють суті ситуації, оскільки росіянам надається можливість використовувати міжнародну футбольну платформу та демонструвати державну символіку.

Перший FIFA U-15 World Cup & Festival відбудеться в Баку з 22 по 31 жовтня 2026 року. Міжнародна федерація футболу зазначає, що дебютний турнір відкритий для всіх 211 асоціацій-членів організації. У змаганнях планують участь понад 3000 гравців, тренерів та офіційних осіб, а матчі проходитимуть у форматі 8×8.

"Поки російських юнаків допускають на міжнародні футбольні фестивалі, держава-агресор чинить злочини проти українських дітей", – йдеться в заяві Міністерства.

У відомстві також нагадали про підтверджені випадки депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, йдеться про понад 20 тисяч таких випадків.

"Перш ніж навіть думати про повернення росії в міжнародний спорт, світ має вимагати головного – повернення усіх викрадених українських дітей додому та встановлення справедливого миру", – зазначили у Міністерстві

Українське відомство окремо подякувало Латвії, Ісландії та Німеччині, які заявили про відмову від участі у фестивалі, та закликало інші національні федерації приєднатися до бойкоту.

У Мінспорту також наголосили, що рішення ФІФА 2022 року про відсторонення російських команд від міжнародних змагань, на думку української сторони, має діяти на всіх рівнях і не повинно мати винятків для неофіційних турнірів.