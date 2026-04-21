Буковина – Динамо. Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Кубку України
У вівторок, 21 квітня, чернівецька Буковина та київське Динамо визначать першого фіналіста Кубку України з футболу сезону-2025/26
Поєдинок 1/2 фіналу турніру відбудеться на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00.
Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.
Раніше у чвертьфіналі Кубку України Буковина, яка нещодавно гарантувала собі вихід з Першої ліги в УПЛ, у серії пенальті перемогла ЛНЗ, а Динамо розібралося з Інгульцем.
В іншому півфіналі зіграють харківський Металіст 1925 та ФК Чернігів. Поєдинок відбудеться у середу, 22 квітня, та розпочнеться о 18:00.
Попередня очна зустріч клубів відбулася 23 квітня 2025 року на цій самій стадії турніру. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли Буковину з рахунком 4:1.
Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо. На перемогу киян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,58. Нічия – 4,20. Виграш чернівецького клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 5,75.
