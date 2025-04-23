Інтрига жила один тайм: огляд півфіналу Кубку України Буковина – Динамо

У середу, 23 квітня, Динамо розгромило Буковину в межах півфіналу Кубку України з футболу.

Кияни програвали по ходу зустрічі, однак у другому таймі зусиллями Назара Волошина, Володимира Бражка та Миколи Шапаренка змогли кардинально змінити підсумок зустрічі.

Огляд матчу

Кубок України з футболу

1/2 фіналу, 23 квітня

Буковина – Динамо 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Бойчук, 1:1 – 57 Волошин, 1:2 – 63 Волошин, 1:3 – 72 Бражко (пен), 1:4 – 77 Шапаренко

Буковина: Каневцев – Солдат, Бусько (Лопирьонок, 77), Прокопчук, Морговський, Кольцов (Васильєв, 80), Тищенко (Хамелюк, 73), Глущук, Кожушко, Бойчук (Андрейчук, 73), Гончарук

Динамо: Моргун – Вівчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич (Тимчик, 79), Бражко, Рубчинський (Буяльський, 60), Піхальонок (Шапаренко, 60), Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаєв, 46)

Попередження: 71 – Каневцев, 87 – Прокопчук, 88 – Шапаренко

У підсумку Динамо стало першим фіналістом Кубку України. Суперник киян у фіналі визначиться у другому півфіналі, де між собою зіграють Шахтар та Полісся. Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.