Все видно на табло: півзахисник Динамо – про розгромну поразку від Буковини

Валентин Рубчинський висловився про поразку Динамо від Буковини (0:3) в матчі четвертого туру УПЛ.

Його слова передає пресслужба київського клубу.

Півзахисник заявив, що немає виправдань такому результату. Він перепросив у вболівальників і пояснив, що не вдалось "біло-синім" на полі.

"Немає чого сказати. Все видно на табло. Хочеться в першу чергу вибачитись перед нашими вболівальниками, бо дуже соромно за цей результат і за цю гру, яку ми показуємо останнім часом. Думаю, не вдалось нічого, якщо рахунок 0:3. У нас були моменти, але ми їх не реалізували. Пропустили прикрі голи. Тому, напевно, нічого не виходило. Суперник підготувався до нас. Видно, що у них поставлена гра. Тому вони заслужено виграли", – сказав Рубчинський.

Зазначимо, що після розгромної поразки з заявою до фанатів також виступив Андрій Ярмоленко. Він взяв відповідальність за результат на себе.

Нагадаємо, що на підсумок цього матчу емоційно відреагував Олександр Алієв. Він розніс футболістів киян, назвавши їх ганьбою клубу.