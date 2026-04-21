Фещук оцінив майбутній півфінал Кубку України Буковина – Динамо: Поставлять на карту все

Колишній нападник львівських Карпат Максим Фещук поділився своєю думкою щодо півфінального протистояння Кубку України між чернівецькою Буковиною та київським Динамо.

Його слова наводить Meta.

Головний тренер Фенікс-Маріуполь відзначив форму Буковини, яка перебуває на підйомі, достроково гарантувавши собі підвищення в УПЛ.

40-річний наставник першолігового клубу впевнений, хоч і динамівці є на папері фаворитами цієї дуелі, але у команди Ігоря Костюка точно не буде "легкої прогулянки" у грі проти суперника з Чернівців.

"Так, Динамо на папері є фаворитом цього протистояння, проте я впевнений, що киянам не буде легко. Хоча б тому, що якість газону в Тернополі, де відбудеться матч, залишає бажати кращого, а це трохи вирівнює шанси команд. Втім, я все одно віддаю перевагу більш авторитетному супернику. Підопічним Ігоря Костюка відступати нікуди. Перемога в Кубку – прямий шлях до єврокубків, тому динамівці поставлять на карту все", – сказав Фещук.

Півфінал Кубку України Буковина – Динамо відбудеться сьогодні, 21 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.

Нагадаємо, що Буковині довелося шукати нову арену, адже УАФ заборонила клубу проводити півфінал Кубку у Чернівцях, де місцевий стадіон не відповідає категорії, яка дозволила б приймати поєдинки такої стадії змагань.

