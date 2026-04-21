Буковина – Динамо. Онлайн-трансляція півфіналу Кубку України

У вівторок, 21 квітня, відбудеться перший півфінальний поєдинок Кубку України з футболу між Буковиною та Динамо.

Команди визначатимуть сильнішого у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Дивіться трансляцію матчу, яку організовує УПЛ ТБ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція матчу Буковина – Динамо

Зазначимо, що Буковина та Динамо зустрічались на цій стадії турніру й минулого року. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,58. Натомість на звитягу Буковини можна поставити з коефіцієнтом 5,75, на нічию – 4,20.

