Буковина – Динамо: прогноз букмекерів на півфінал Кубку України

Денис Іваненко — 21 квітня 2026, 08:44
Буковина – Динамо: прогноз букмекерів на півфінал Кубку України
Буковина – Динамо, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/2 фіналу Кубку України з футболу, в якому Буковина на умовно домашньому полі в Тернополі прийматиме Динамо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,58. Натомість на звитягу чернівецького колективу можна поставити з коефіцієнтом 5,75, на нічию – 4,20.

На прохід "біло-синіх" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий тріумф Буковини з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 4,75.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 23 квітня 2025 року на цій самій стадії турніру. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

