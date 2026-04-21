Буковина – Динамо: прогноз букмекерів на півфінал Кубку України

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/2 фіналу Кубку України з футболу, в якому Буковина на умовно домашньому полі в Тернополі прийматиме Динамо.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,58. Натомість на звитягу чернівецького колективу можна поставити з коефіцієнтом 5,75, на нічию – 4,20.

На прохід "біло-синіх" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,20. Підсумковий тріумф Буковини з урахуванням можливої серії пенальті оцінений коефіцієнтом 4,75.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 23 квітня 2025 року на цій самій стадії турніру. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

