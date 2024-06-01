Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал із Луніним зустрінеться з Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 1 червня, 07:11
Реал із Луніним зустрінеться з Боруссією Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд зіграє з мадридським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться сьогодні, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Напередодні головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті розповів, чи вийде український воротар Андрій Лунін у стартовому складі. Нагадаємо, що через грип українець пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома.

Раніше повідомлялося, що Боруссії Дортмунд економічно вигідно програти Реалу у фіналі Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Реал Мадрид Карло Анчелотті

Ліга чемпіонів

Маркевич: Буду вболівати за Реал, мадридці переможуть із різницею в один м’яч
Гендиректор Боруссії Д: Ми не можемо вийти з фіналу Ліги чемпіонів переможеними
Лунін зробив оголошення щодо своєї участі в фіналі Ліги чемпіонів
Стало відомо, чи зможе Лунін зіграти у фіналі Ліги чемпіонів: Реал оголосив заявку на матч із Боруссією Дортмунд
Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: онлайн-трансляція

Останні новини