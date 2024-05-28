Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: онлайн-трансляція

Боруссія Дортмунд зустрінеться з мадридським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

Реал — найтитулованіша команда в історії Ліги чемпіонів, "вершкові" 14 разів перемагали в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Востаннє мадридці здобували титул в сезоні-2021/2022.

Боруссія Дортмунд одного разу тріумфувала в ЛЧ. У сезоні-1996/1997 "джмелі" здолали Ювентус у фіналі. Також дортмундці грали у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 11 років тому, у 2013-му Боруссія поступилася Баварії.

Зазначимо, що за мадридський клуб виступає український воротар Андрій Лунін, який може вперше в кар'єрі підняти над головою "вухастого".

Раніше повідомлялося, що після того, як Лунін пропустив 4 голи у матчі з Вільярреалом, тренерський штаб зробив вибір на користь Тібо Куртуа.

В останньому поєдинку Ла Ліги ігровий час отримав не лише Куртуа, а й Кепа Аррісабалага, для якого це була остання поява у складі мадридців.