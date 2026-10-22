Зірка Баварії травмувався у матчі Ліги чемпіонів проти Арсенала

Лівий вінгер мюнхенської Баварії Луїс Діас зазнав травми у матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

У колумбійця діагностували невеликий розрив м'язових волокон задньої поверхні стегна лівої ноги. Невідомо, скільки пропустить 29-річний футболіст, але точно відомо, що він пробуде без футболу протягом найближчого часу.

У поєдинку проти "канонірів" Діас відіграв 68 хвилин та був замінений на Ісмаеля Сайбарі.

Ця зустріч стала для Луїса 11-ю у поточному сезоні-2026/27. У зіграних іграх атакувальний гравець відзначився 5 голами та асистом.

Нагадаємо, що протистояння Баварія – Арсенал закінчилося бойовою нічиєю 2:2. На 82-й хвилині Деклан Райс врятував лондонців від виїзної поразки.

Після цієї мирової в активі чинного чемпіона АПЛ 7 набраних балів та 7-ма позиція у загальній турнірній таблиці ЛЧ, тоді як у мюнхенців 14-та сходинка (5 пунктів).

Раніше тренери обох клубів Венсан Компані та Мікель Артета поділилися враженнями після матчу.