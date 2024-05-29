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Лунін може полетіти на фінал Ліги чемпіонів окремо від команди

Игорь Чернявский — 29 травня, 17:50
Лунін може полетіти на фінал Ліги чемпіонів окремо від команди

Воротар Реала Андрій Лунін з великою ймовірністю вирушить на фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд окремо від решти партнерів.

Про це повідомляє COPE.

Справа в тому, що через грип українець пропустив уже три тренування поспіль. Сьогодні, 29 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома, але у клубі не хочуть ризикувати іншими гравцями, які в разі контакту з Луніним можуть заразитися.

У зв’язку з цим розглядається варіант, за яким Андрій приєднається до команди в день матчу, 1 червня. Остаточно це вирішиться після завтрашнього обстеження.

Видання СOPE зазначає, що хвороба українця знімає всі питання щодо першого номера Реала у фіналі Ліги чемпіонів — ворота "королівського клубу" захищатиме Тібо Куртуа. Втім, за словами Карло Анчелотті, склад на фінал буде ухвалений у день гри.

Андрій Лунін Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

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