Боруссії Дортмунд економічно вигідно програти Реалу у фіналі Ліги чемпіонів — AS

У разі поразки від Реала у фіналі Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія отримає більше грошей, ніж якщо переможе.

Про це повідомляє AS.

Причиною цього є умови трансферу Джуда Беллінгема. Зазначається, що в разі перемоги мадридців у вирішальному матчі ЛЧ "вершкові" заплатять німецькому клубу п’ять мільйонів.

Також, якщо англієць увійде в топ-11 гравців за версією FIFA, то клуб виплатить ще 2 мільйони. Загалом бонусами передбачена сума розміром 30,9 мільйона.

А різниця між переможцем найпрестижнішого клубного турніру та фіналістом дорівнює 4,5 мільйони.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.