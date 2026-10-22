Фоден – гравець тижня у Лізі чемпіонів

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 за підсумками голосування УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Хавбек "містян" відзначився трьома голами та результативною передачею у матчі з афінським АЕКом (5:1).

У голосуванні Фоден випередив півзахисника Комо Ніко Паса, вінгера Ліверпуля Ріо Нгумоа та хавбека Наполі Скотта Мактомінея.

1st: Phil Foden 2nd: Nico Paz 3rd: Rio Ngumoha 4th: Scott McTominay Phil Foden's hat-trick clinches him Player of the Week! 🎩 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/M4E177zybq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2026

У цьому сезоні Фоден провів 8 матчів у усіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 3 результативні передачі. Його контракт із Сіті розрахований до літа 2030 року.

Раніше колишній наставник збірної Нідерландів та каталонської Барселони Луї ван Гал розкритикував чинний формат Ліги чемпіонів.