Фоден – гравець тижня у Лізі чемпіонів
Філ Фоден
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Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден став найкращим гравцем 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 за підсумками голосування УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Хавбек "містян" відзначився трьома голами та результативною передачею у матчі з афінським АЕКом (5:1).
У голосуванні Фоден випередив півзахисника Комо Ніко Паса, вінгера Ліверпуля Ріо Нгумоа та хавбека Наполі Скотта Мактомінея.
У цьому сезоні Фоден провів 8 матчів у усіх турнірах, забивши 4 голи та віддавши 3 результативні передачі. Його контракт із Сіті розрахований до літа 2030 року.
Раніше колишній наставник збірної Нідерландів та каталонської Барселони Луї ван Гал розкритикував чинний формат Ліги чемпіонів.