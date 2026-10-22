Шахтар десь награв на нічию: легенда Карпат оцінив поразку від Інтера у Лізі чемпіонів

Колишній півзахисник львівських Карпат та легенда "левів" Ігор Худоб'як запевнив, що результат матчу 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 Інтер – Шахтар взагалі був не по грі.

Про це він висловився у коментарі NV.

"Результат не по грі, Шахтар десь награв на нічию. Зважаючи на червону картку Інтера та непогану гру футболістів "гірників", були моменти, але вони не забили, а воротар господарів виручав. Десь прикро. Щоб набрати очки, донеччанам не вистачило перервати контратаку, яка призвела до гола. Хоча треба відзначити, що футболісти Інтера дуже добре вибігли вперед", – заявив ексфутболіст.

Худоб'як зізнався, що гра "нерадзуррі" його не здивувала, бо "гірники" старалися нав'язувати свій стиль. За його словами, міланський клуб часто сідав у низький блок, не дуже агресивно високо пресингував, дозволяючи донеччанам більше грати з м'ячем.

Експівзахиснику збірної України сподобалися організація та дисципліна Шахтаря в оборонній зоні, самовіддача команди Арди Турана та упевненість його футболістів.

"У Шахтаря не було великих проблем у цій грі, десь був баланс. Можливо, потрібно було створити трохи кращі моменти й реалізувати їх. Так, трішки відчувалася різниця в класі, і гол це показав. Особливо позначилися клас Мхітаряна та досвід, якого, звичайно, бракує молодим футболістам Шахтаря. У пропущеному голі не можна когось звинувачувати. Футболістам Шахтаря треба віддати належне. Гравці Інтера дуже добре вибігли в контратаку. Особливо центральний захисник, який забив гол, побіг уперед, а Мхітарян виконав чудовий пас. Можливо, на початку цієї контратаки треба було швидше зупинити суперника, щоб атака не розвинулася", – сказав Худоб'як.

Нагадаємо, що Інтер у меншості мінімально обіграв Шахтаря 1:0 завдяки голу Карлоса Аугусто. Саме бразильця визнали найкращим гравцем матчу.

Після трьох турів "гірники" з 4 балами опустилися на 17-те місце. Тоді як Інтер набрав свої перші 3 очки та підійнявся на 21-шу сходинку.

У наступному турі донеччани зіграють проти лісабонського Спортинга – 3 листопада о 19:45 (за київським часом).