УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів
UEFA
УЄФА опублікувала символічну команду 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Команду туру представили в офіційному акаунті турніру в X.
Символічна збірна 3 туру Ліги чемпіонів
Воротар: Ян Зоммер (Брюгге)
Захисники: Карлос Аугусто (Інтер), Лутшарел Геертрюйда (ПСВ), Ксав'єр Мбуямба (ЛАСК)
Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Скотт Мактоміней (Наполі), Деклан Райс (Арсенал), Ніко Пас (Комо), Філ Фоден (Манчестер Сіті)
Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)
Як відомо, найкращим гравцем туру було визнано півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена.