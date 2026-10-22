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УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 18:23
УЄФА назвала команду тижня Ліги чемпіонів
UEFA

УЄФА опублікувала символічну команду 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Команду туру представили в офіційному акаунті турніру в X.

Символічна збірна 3 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Ян Зоммер (Брюгге)

Захисники: Карлос Аугусто (Інтер), Лутшарел Геертрюйда (ПСВ), Ксав'єр Мбуямба (ЛАСК)

Півзахисники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Скотт Мактоміней (Наполі), Деклан Райс (Арсенал), Ніко Пас (Комо), Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид)

Як відомо, найкращим гравцем туру було визнано півзахисника Манчестер Сіті Філа Фодена.

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