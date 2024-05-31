Анчелотті обрав голкіпера на фінал Ліги чемпіонів

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розпочне у запасі фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомив тренер мадридців Карло Анчелоттті.

"Тібо Куртуа буде грати завтра проти Боруссії. Андрій Лунін залишиться на лаві запасних", — заявив Анчелотті.

🚨🎙| Ancelotti: "Thibaut Courtois will PLAY tomorrow. Lunin on the bench." pic.twitter.com/G1D2tDEEdX — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 31, 2024

Нагадаємо, що через грип Лунін пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома. Очікувалось, що він взагалі полетить на фінал турніру окремо від команди.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.