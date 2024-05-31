Анчелотті обрав голкіпера на фінал Ліги чемпіонів
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розпочне у запасі фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Боруссії Дортмунд.
Про це повідомив тренер мадридців Карло Анчелоттті.
"Тібо Куртуа буде грати завтра проти Боруссії. Андрій Лунін залишиться на лаві запасних", — заявив Анчелотті.
Нагадаємо, що через грип Лунін пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома. Очікувалось, що він взагалі полетить на фінал турніру окремо від команди.
Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.