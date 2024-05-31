Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті обрав голкіпера на фінал Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 31 травня, 19:17
Анчелотті обрав голкіпера на фінал Ліги чемпіонів

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розпочне у запасі фінал Ліги чемпіонів УЄФА проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомив тренер мадридців Карло Анчелоттті.

"Тібо Куртуа буде грати завтра проти Боруссії. Андрій Лунін залишиться на лаві запасних", — заявив Анчелотті.

Нагадаємо, що через грип Лунін пропустив три тренування поспіль, а 30 травня, Андрій займався індивідуально у себе вдома. Очікувалось, що він взагалі полетить на фінал турніру окремо від команди.

Вирішальний поєдинок ЛЧ відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Андрій Лунін Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Карло Анчелотті Тібо Куртуа

Андрій Лунін

Трубін — найдорожчий воротар світу, Лунін увійшов до топ-10
Лунін зробив оголошення щодо своєї участі в фіналі Ліги чемпіонів
Стало відомо, чи зможе Лунін зіграти у фіналі Ліги чемпіонів: Реал оголосив заявку на матч із Боруссією Дортмунд
Лунін може полетіти на фінал Ліги чемпіонів окремо від команди
Лунін пропустив тренування за 4 дні до фіналу Ліги чемпіонів

Останні новини