Боруссія Дортмунд — Реал: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів

Німецька Боруссія Дортмунд зіграє з іспанським Реалом у фіналі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом, 1 червня.

Боруссія Дортмунд

"Джмелі" цього року провалились у Бундеслізі. Вони вперше з сезону-2014/15 фінішували не в топ-4, посівши 5 сходинку. І якби не зміни регламенту ЛЧ, то наступного року підопічні Едіна Терзича грали б у Лізі Європи. За 34 тури дортмундці перемогли лише 18 разів, ще 9 матчів завершилися внічию і 7 — поразкою.

Для Боруссії це буде вже 3 фінал Ліги чемпіонів. У сезоні-1996/97 німецька команда святкувала перемогу над італійським Ювентусом (3:1), а 11 років тому суперником "жовто-чорних" була Баварія. Тоді фінал також відбувався на Вемблі та завершився перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Реал

Підопічні Карло Анчелотті впевнено виграли Ла Лігу, набравши 95 очок. Це найкращий результат іспанської ліги із сезону-2012/13, коли Барселона завершила чемпіонат зі 100 балами в активі. Загалом протягом цього розіграшу мадридці поступилися лише двічі, обидва рази у матчах з Атлетико Мадрид.

Якщо говорити про "вершкових" у ЛЧ, то вони однозначно королі цього турніру. Для них це вже 18-ий фінал Ліги чемпіонів. І програвати у вирішальному матчі мадридці не люблять. За всю історію таке ставалося лише тричі: у матчах проти Бенфіки (1961/62), Інтера (1963/64) та Ліверпуля (1980/81). Переможна серія королівського клубу у фіналах ЛЧ триває вже 8 поєдинків.

Турнірний шлях

Боруссія розпочала виступ у Лізі чемпіонів зі стадії групового етапу, потрапивши у групу F. Її суперниками були ПСЖ, Мілан і Ньюкасл. "Джмелі" набрали у "групі смерті" 11 очок і посіли 1 місце, поступившись лише в одному матчі проти парижан. В 1/8 фіналу плей-оф команда зустрілася з нідерландським ПСВ, яким керував колишній тренер Боруссії Петер Бос, і перемогли у двоматчевому протистоянні з рахунком 3:1. У чвертьфіналі дортмундці подолали Атлетико Мадрид, той самий, який зміг у цьому сезоні двічі перемогти Реал. І у півфіналі на німців знову чекало протистояння з ПСЖ, проте цього разу вони виграли обидва матчі.

У свою чергу Реал завершив груповий етап лише з перемогами, а ось у плей-оф в усіх протистояннях був однаковий сценарій. На всіх стадіях мадридці грали перший матч внічию та досягали результату в другому (Манчестер Сіті у чвертьфіналі перемогли в серії пенальті). Також вони здолали Лейпциг в 1/8 фіналу (1:1, 1:0) та Баварію у півфіналі (2:2, 2:1). В усіх протистояннях важливу роль у перемогах відігравав український воротар Реала Андрій Лунін.

Історія зустрічей

Раніше команди зустрічалися 14 разів і лише в Лізі чемпіонів. У Реала 6 перемог, у Боруссії 3 звитяги, ще 5 матчів завершилися внічию.

Пряма мова

Едін Терзич (головний тренер Боруссії Дортмунд): "На груповому етапі у нас був невтішний досвід у Парижі в першому турі, після чого була лише нічия в другій грі вдома з Міланом. З третього матчу, коли ми грали проти Ньюкасла і виграли, ми помітили, як почали вірити, що можемо чогось досягти. Ми зрозуміли, що нам ще є що показати в цьому сезоні Ліги чемпіонів, і наша впевненість у собі почала зростати. Потім ми дійшли до плей-оф і сказали собі: "Звичайно, шлях від раунду до раунду стає все складнішим, але водночас ми стаємо ближчими". Ми хотіли зробити все можливе, щоб пройти якомога далі, і зараз ми цього досягли. Звичайно, ми хочемо зробити останній крок. Ми дуже добре виступили і заслужили дорогу до цього фіналу. Ми граємо проти надзвичайно сильної команди, яка часто мала такий досвід, але ми знаємо, що в одному матчі можливо все. Якби ми грали проти Реала десять разів, можливо, було б важко перемогти, але в одному матчі, за 90 хвилин або за 120 хвилин плюс пенальті, ми здатні перемогти будь-якого суперника у світі."

Карло Анчелотті (головний тренер Реала): "По-перше, Боруссія заслуговує на те, щоб потрапити у фінал, тому що показали чудову гру в попередніх раундах, перемігши такі сильні команди, як Атлетико Мадрид і ПСЖ. Це дуже міцна і згуртована команда з чудовими гравцями. Їхня захисна гра проти Парижа мене здивувала. Ми дуже раді грати в ще одному фіналі. Нерви прийдуть, але ми прагнемо, щоб вони прийшли якомога пізніше. Ми маємо скористатися цим моментом, цим великим матчем, найкрасивішим матчем року, а також найпрекраснішим для переживання. У Лізі чемпіонів я відчув найбільші емоції — як найбільш позитивні, так і найбільш негативні. Я не можу забути ні фінал 1984 року, який ми програли проти Ліверпуля, коли я був у Ромі, ні інший фінал, який ми програли Ліверпулю у 2005-му, коли тренував Мілан. Але є й багато позитивних спогадів. Пристрасть, звичайно, переважає, і це те, що мене тримає."

Орієнтовні склади

Боруссія: Кобель – Рюерсон, Шлоттербек, Гуммельс, Маатсен – Забітцер, Емре Джан, Брандт – Санчо, Мален, Фюллькруг.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді – Кавамінга, Кроос, Вальверде – Вінісіус, Беллінгем, Родріго.

Цифри й факти

Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі зі словенцем Славко Вінчичем. У сезоні-2023/24 на його рахунку 7 відпрацьованих матчів у цьому турнірі;

Реал зіграв 81 матч проти німецьких команд (+40=16-25);

Боруссія проти іспанців зіграла у 38 поєдинках (+12=12-14);

У Лізі чемпіонів іспанські та німецькі команди зустрічалися у фіналі 4 рази. Рахунок 2:2;

Востаннє Реал поступався в ЛЧ 17 травня 2023 року;

Переможна серія королівського клубу у фіналах Ліги чемпіонів триває вже 8 матчів;

В останніх чотирьох матчах між собою команди забивали щонайменше 4 м'ячі;

Реал та Боруссія лише раз завершували гру між собою нульовою нічиєю. Це сталося у першому поєдинку в історії;

Команди ніколи не переводили своє протистояння в овертайми;

Гольова серія Реала в ЛЧ триває 12 матчів;

Боруссія забиває у 10 поєдинках Ліги чемпіонів поспіль;

У поточному розіграші ЛЧ "вершкові" грали з усіма можливими представниками Німеччини, окрім, Боруссії Дортмунд, з якою вони зустрінуться у суботу.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на MEGOGO.

Прогноз букмекерів

Перемога Боруссії - 5,30;

Нічия - 4,25;

Перемога Реала - 1,67.

Прогноз Чемпіона

Перемога Реала — 2:1.