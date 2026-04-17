Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хочеться творити історію: Бондар – про вихід Шахтаря у півфінал Ліги конференцій

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 15:41
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар оцінив вихід клубу до півфіналу Ліги конференцій.

Про це гравець розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Перш за все, хочу привітати всю команду, тренерський штаб, футболістів, президента, тому що він робить все для того, щоб ми здобували перемоги і рухалися далі. Те, де ми зараз знаходимося – це його велика заслуга, а також наших вболівальників, які завжди нам допомагають, коли ми граємо вдома, на виїзді – ми завжди відчуваємо їхню підтримку. Навіть коли вони за нас вболівають в Україні, ми відчуваємо їхню підтримку.

Тому, я думаю, це дуже важливий для нас етап буде, тому що, напевне, в історії ще такого не було, щоб українська команда, коли йде війна, потрапила в півфінал. Це не дуже просто зробити. Хочеться творити історію разом зі всіма, хто знаходиться поруч з тобою.

Я ще не грав у півфіналах таких великих турнірів. Як для хлопця, який виріс з академії, для мене це дуже важливий виклик і велике досягнення, але не хочеться на ньому зупинятися", – сказав Бондар.

Напередодні Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов у півфінал завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0). Наступним суперником Шахтаря став Крістал Пелес.

Раніше на вихід Шахтаря у півфінал турніру відреагували у самому УЄФА. Напередодні також було визначено найкращого гравця матчу з АЗ.

Останні новини