Була подвійна мотивація: Бондар – про перемогу Шахтаря над АЗ у Лізі конференцій

Захисник Шахтаря Валерій Бондар оцінив перемогу над АЗ у першій грі 1/4 фіналу Ліги конференцій, а також прокоментував візит президента клубу Ріната Ахметова на матч.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Гарні враження! Перемогли, проте ще не виконали роботу до кінця, адже це єврокубки і може трапитися що завгодно. Уже налаштовуємося на наступний матч – із ЛНЗ. Радіємо, що змогли здобути таку важливу перемогу та порадувати насамперед нашого президента, адже він уперше за 12 років був на стадіоні. У всіх була подвійна мотивація, щоб його порадувати, подарувати гарні, позитивні емоції та, перш за все, побачити його. Ми дуже щасливі, що змогли перемогти й подарувати йому цю емоцію.

Приїзд Ахметова на матч? Дізналися трішки раніше, але не знали, чи точно він приїде. Пізніше на стадіоні вже побачили, що президент приїхав, і, звісно, це було для всіх додатковою мотивацією і тиском. Щодо самого матчу, було дуже складно зламати оборону АЗ, тому що вони грали досить низько впродовж великої кількості часу", – сказав Бондар.