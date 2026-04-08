Лідер Шахтаря з дружиною дізналися стать майбутньої дитини, провівши емоційне гендер-паті

Захисник Шахтаря Валерій Бондар разом із дружиною Дарією поділилися радісною новиною – пара дізналася стать майбутньої дитини.

Подружжя опублікувало відео з гендер-паті у соцмережах, де стало відомо, що вони очікують на донечку.

Особливо зворушливими стали слова у підписі до відео:

"Ми так довго та сильно мріяли про тебе… І дуже чекаємо на зустріч".

Нагадаємо, не так давно Бондар разом із дружиною офіційно повідомили, що готуються стати батьками. Ба більше, пара вже розкрила стать майбутньої дитини, чим лише підігріла інтерес аудиторії.

Напередодні дружина захисника Шахтаря поділилася атмосферним фотосетом із животиком.