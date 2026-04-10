Не відповідає рівню Шахтаря: Леоненко розкритикував захисника "гірників" за матч з АЗ

Екснападник Динамо Віктор Леоненко оцінив перемогу донецького Шахтаря над АЗ в матчі Ліги конференцій та розкритикував виступ захисника Валерія Бондаря.

"Ініціативою володів Шахтар, питання було лише в тому, коли вони заб'ють перший гол. АЗ, ця "автозаправка з Алкмаара", грала, по суті, на контратаках і віддала ініціативу. Перевага "гірників" була величезною, але моментів до голу Педріньйо в дев'ятку майже не було. Вихід у півфінал? Звичайно, зарано! Це ж бразильці! Якщо вони зараз почнуть співати й танцювати самбу (а вони завжди це роблять), можна й 0:4 програти на виїзді", – сказав він.

Також Леоненко розкритикував захист "гірників", зокрема гру Валерія Бондаря.

"Ви бачили початок матчу? Бондар замість того, щоб віддати Різнику, на рівному місці вибив м'яч на кутовий. Після цього почалася метушня, крики один на одного, Туран он бігав на бровці, руками махав. Після таких помилок можна з нічого привезти гол і програти. Це говорить про те, що Бондар, як і раніше Кривцов, просто випадає з гри. Він не рівня Шахтаря!", – розповів Леоненко.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Переможець цієї пари зіграє проти Крістал Пелес або Фіорентини. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.

Раніше Арда Туран розповів про стан здоров'я Ізакі Сілви, який знепритомнів під час поєдинку.