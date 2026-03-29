Вагітна дружина гравця збірної України підірвала мережу розкішним фотосетом

Дружина захисника донецького Шахтаря Валерія Бондаря, Дар'я, поділилася атмосферним фотосетом, який миттєво привернув увагу вболівальників і не лише.

На світлинах Дар'я позує у витонченій сукні, оздобленій перлинами та стразами. Декор формує ніжні узори й квіткові мотиви, що додають образу особливої естетики.

Вбрання вдало підкреслює силует, акцентуючи увагу на її формах і вже помітному животику, створюючи гармонійне поєднання ніжності та розкоші.

Цей фотосет став логічним продовженням важливої новини, якою подружжя поділилося напередодні.

Валерій Бондар разом із дружиною офіційно повідомили, що готуються стати батьками. Ба більше, пара вже розкрила стать майбутньої дитини, чим лише підігріла інтерес аудиторії.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка біатлону оголосила, що стала мамою близнюків.