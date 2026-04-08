Ми граємо і показуємо, що футбол в Україні живий: Бондар – про майбутній матч проти АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій, наголосивши, що незалежно від турніру "гірники" грають та показують, що футбол в Україні живий, що він, незважаючи на важкі умив в країні, має право на зростання.

Його слова наводить пресслужба донецького клубу.

"Уже не перший рік стикаємося з цим і, як казав тренер, приймаємо виклик. Великі відстані, коли ми перетинаємо кордон, їдемо на автобусі по 12 годин, – звісно, дуже складно, але це не буде для нас виправданням. На кожен поєдинок налаштовуємося максимально, з повною концентрацією і виходимо з однією ціллю – перемогти. У нас є наступний матч – з АЗ Алкмар, тож саме до нього ми ретельно готувалися. Гадаю, ще буде аналіз, де ми більш детально подивимося, як діятимемо завтра і що нам потрібно для перемоги", – зазначив Бондар.

Він наголосив, що така команда, як Шахтар, завжди має максимальні цілі.

"Вважаю, що така команда, як Шахтар, якщо вона бере участь в будь-якому турнірі, чи то Ліга конференцій, чи то чемпіонат або Кубок України, завжди має максимальні цілі, максимальне завдання, а саме – перемога в кожному окремому турнірі. Це європейський турнір, чвертьфінал Ліги конференцій, звісно, ми дуже серйозно налаштовуємося на матч. Як окремо взятий поєдинок, він є дуже важливим для нас, так само і кожен наступний. Щодо того, що для нас важливіше, то важливі і Ліга конференцій, і чемпіонат України. Тут ми граємо і показуємо, що футбол в Україні живий, що футбол, навіть попри те, що ми перебуваємо в дуже важких умовах, має право на зростання. Тому кожен окремий матч дуже важливий для нас", – підкреслив Валерій.

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, з нею ви можете ознайомитися за посиланням.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.